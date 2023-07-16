Ketum Relawan Projo Budi Arie Disebut Bakal Jabat Menkominfo, Begini Komentarnya!

JAKARTA - Ketua Umum relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi dikabarkan bakal dilantik menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) menggantikan Johnny G Plate yang ditetapkan sebagai tersangka kasus proyek BTS 4G.

BACA JUGA:

Budi Arie tak mengiyakan kabar tersebut saat dikonfirmasi awak media. Dia hanya menegaskan bahwa keputusan reshuffle merupakan hak prerogratif presiden.

“Kami menunggu pengumuman dari Presiden, karena itu hak prerogratif Presiden,” katanya saat dikonfirmasi awak media, Minggu (16/7/2023).

BACA JUGA:

Berdasarkan informasi yang diterima, Presiden Jokowi bakal melantik Ketua Umum relawan Pro Jokowi, Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).