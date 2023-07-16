Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Profil Nezar Patria, Calon Wamenkominfo yang Bakal Dilantik Besok?

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |20:01 WIB
Profil Nezar Patria, Calon Wamenkominfo yang Bakal Dilantik Besok?
Nezar Patria (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Nezar Patria disebut akan menjadi Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo). Pelantikannya dikabarkan akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) besok, Senin 17 Juli 2023.

Nezar Patria sendiri kini merupakan Staf Khusus V Menteri BUMN. Dia menjabat sebagai Staf Khusus sejak 07 Juni 2022 berdasarkan Keputusan Menteri BUMN SK-128/MBU/06/2022 tentang Pengangkatan Staf Khusus V Menteri Badan Usaha Milik Negara.

Sebelumnya, Nezar bekerja sebagai Direktur Kelembagaan PT Pos Indonesia (Persero) sejak 23 September 2020-25 April 2022, dan Komisaris Utama PT Dapensi Trio Usaha pada 31 November 2021-13 Juni 2022.

Nezar Patria sendiri dikenal sebagai seorang wartawan, aktivis, dan juga penyair yang merupakan salah satu dari tiga belas korban penculikan aktivis pada masa Orde Baru.

Nezar adalah putra dari tokoh pers senior Aceh yang juga Pemimpin Umum harian Serambi Indonesia, Sjamsul Kahar.

Pria kelahiran Sigli, 5 Oktober 1970 ini menempuh pendidikan S1 di jurusan Filsafat Universitas Gadjah Mada dan menamatkan pendidikan S2 di The London School of Economics and Political Science (LSE) pada 2007.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065832/jokowi-PSaz_large.jpg
Jokowi Bakal Reshuffle Kabinet Lagi di Ujung Masa Jabatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/337/3061601/sertijab_menteri_sosial_gus_ipul-STPQ_large.jpg
Sertijab Mensos, Muhadjir Effendy Serahkan Memo Jabatan ke Gus Ipul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/337/3061490/kabinet_jokowi-Psly_large.jpg
Dilantik Jadi Mensos, Gus Ipul Ngaku Belum Sowan ke Tri Rismaharini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/337/3061487/mensos-Q5BE_large.jpg
Susunan Menteri Kabinet Indonesia Maju Terbaru setelah Jokowi Reshuffle Kabinet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/09/337/3060492/presiden_joko_widodo-A3G8_large.jpg
Soal Jokowi Reshuffle Kabinet di IKN, Hasan Nasbi: Sepenuhnya Hak Prerogatif Presiden 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/19/337/3051449/yasonna_laoly-YwPW_large.jpg
Kena Reshuffle, Yasonna Titip Ini ke Menkumham Supratman Andi Agtas 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement