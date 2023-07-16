Profil Nezar Patria, Calon Wamenkominfo yang Bakal Dilantik Besok?

JAKARTA - Nezar Patria disebut akan menjadi Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo). Pelantikannya dikabarkan akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) besok, Senin 17 Juli 2023.

Nezar Patria sendiri kini merupakan Staf Khusus V Menteri BUMN. Dia menjabat sebagai Staf Khusus sejak 07 Juni 2022 berdasarkan Keputusan Menteri BUMN SK-128/MBU/06/2022 tentang Pengangkatan Staf Khusus V Menteri Badan Usaha Milik Negara.

Sebelumnya, Nezar bekerja sebagai Direktur Kelembagaan PT Pos Indonesia (Persero) sejak 23 September 2020-25 April 2022, dan Komisaris Utama PT Dapensi Trio Usaha pada 31 November 2021-13 Juni 2022.

Nezar Patria sendiri dikenal sebagai seorang wartawan, aktivis, dan juga penyair yang merupakan salah satu dari tiga belas korban penculikan aktivis pada masa Orde Baru.

Nezar adalah putra dari tokoh pers senior Aceh yang juga Pemimpin Umum harian Serambi Indonesia, Sjamsul Kahar.

Pria kelahiran Sigli, 5 Oktober 1970 ini menempuh pendidikan S1 di jurusan Filsafat Universitas Gadjah Mada dan menamatkan pendidikan S2 di The London School of Economics and Political Science (LSE) pada 2007.