Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BMKG Imbau Cek Ulang Arah Kiblat, Abdul Khaliq: Perlu Perhatian Bersama

Nur Khabibi , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |20:17 WIB
BMKG Imbau Cek Ulang Arah Kiblat, Abdul Khaliq: Perlu Perhatian Bersama
Abdul Khaliq Ahmad (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengimbau umat muslim untuk mengecek ulang arah kiblat yang dijadikan patokan untuk menghadap kabah sebagai salah satu syarat sahnya salat.

Imbauan BMKG tersebut terkait fenomena alam berupa matahari melintas persis di atas kabah yang biasanya dua kali terjadi dalam setahun, yakni 26-30 Mei dan 14-18 Juli.

Merespons hal tersebut, Ketua DPP Bidang Keagamaan Partai Perindo Abdul Khaliq Ahmad mengimbau umat muslim untuk melaksanakan ajakan BMKG.

Menurutnya, salat menghadap kiblat merupakan salah satu syarat sah salat.

"Kebenaran arah kiblat itu menjadi sesuatu yang penting karena ketika kita salat tidak menghadap kiblat, maka menjadi tidak sah karena ini menjadi syarat," kata Khaliq, Minggu (16/7/2023).

"Maka bagi umat Islam Indonesia melakukan check and recheck arah kiblat pada setiap tahun pada dua waktu itu yaitu 26-30 mei dan 14-18 Juli itu perlu menjadi perhatian bersama," sambung Abdul Khaliq Ahmad --yang merupakan bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Jawa Barat II (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat) itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/04/1/2978964/caleg-perindo-krets-mamondole-alami-pengurangan-suara-di-sirekap-Jwlhz1qnqa.jpg
Caleg Perindo Krets Mamondole Alami Pengurangan Suara di Sirekap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/01/525/2855630/sosialisasikan-koperasi-perindo-di-cimahi-bacaleg-ratusan-warga-langsung-bergabung-FTaRz6CXxj.jpg
Sosialisasikan Koperasi Perindo di Cimahi, Bacaleg: Ratusan Warga Langsung Bergabung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/05/512/2841829/partai-perindo-berikan-bantuan-gerobak-sepeda-ke-pedagang-kecil-di-purwokerto-nonatQIuFl.jpg
Partai Perindo Berikan Bantuan Gerobak Sepeda ke Pedagang Kecil di Purwokerto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/10/340/2811316/dpw-perindo-sulteng-telah-setorkan-nama-dcs-bacaleg-ke-seluruh-dpd-u2ETbZ3Uy5.JPG
DPW Perindo Sulteng Telah Setorkan Nama DCS Bacaleg ke Seluruh DPD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/05/338/2808985/program-peduli-umkm-ratusan-gerobak-perindo-tersebar-di-dki-jakarta-xpQ0dbfMJm.jpg
Program Peduli UMKM, Ratusan Gerobak Perindo Tersebar di DKI Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/06/13/525/1715004/marilah-berjuang-bersama-partai-perindo-untuk-menjadikan-masyarakat-indonesia-sejahtera-QyX5xKDUqB.jpg
"Marilah Berjuang Bersama Partai Perindo untuk Menjadikan Masyarakat Indonesia Sejahtera"
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement