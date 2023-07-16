Ganjar Pranowo Buka Aduan Pungli Sekolah, Perindo: Contoh Bagi Kepala Daerah Lain

JAKARTA - Aksi pemberantasan praktik pungutan liar (pungli) di lingkungan sekolah di Jawa Tengah kembali dilakukan oleh Ganjar Pranowo.

Gubernur Jawa Tengah --yang juga bacapres PDIP yang didukung Partai Perindo tersebut-- sebelumnya telah memecat Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Pale akibat melakukan pungli berkedok infaq.

Ganjar Pranowo mengimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Tengah untuk memanfaatkan platform aduan yang dapat diakses untuk melaporkan pungli di lingkungan sekolah melalui WhatsApp di nomor 082329615325, atau melalui akun instagram @pdkjateng atau melalui LaporGub!.

Aksi pemberantasan pungli di lingkungan sekolah yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo merupakan bukti komitmen tinggi dan tanggung jawabnya sebagai pejabat pemerintahan.

Merespons hal tersebut, juru bicara nasional Partai Perindo Ike Julies Tiati mengapresiasi dan mendukung langkah Ganjar dalam hal pemberantasan pungli di Jawa Tengah, khususnya di lingkungan pendidikan.