TGB Ungkap Cara Partai Perindo Gaet Suara Pemilih Gen Z

JAKARTA – Ketua Harian DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) TGB M Zainul Majdi mengungkap cara mengambil suara pemilih Gen Z dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 mendatang.

Sehingga suara pemilih pemula itu diharapkan dapat diperoleh signifikan untuk membawa Partai Perindo masuk Senayan.

"Punya dua subteg ya, tag yang besarnya itu Perindo untuk Indonesia sejahtera. Ada dua subtag di bawahnya Perindo sahabat UKM, kedua Perindo partainya anak-anak muda," kata TGB usai memberikan arahan pada Rapat Koordinasi DPP, Bappilu dan DPW Partai Perindo se-Indonesia di Jakarta, Minggu (16/7/2023).

Lebih lanjut dia mengatakan, hal kedua yang dimiliki Partai Perindo adalah memberikan ruang kepada anak muda untuk ekonomi digital yang banyak digandrungi para pemuda saat ini. Perindo mewadahi pemuda yang pada kegiatan ekonomi digital.

"Kita punya banyak sekali program yang terkait dengan bagaimana misalnya ekonomi digital yang anak muda sekarang banyak sekali tertarik untuk bisa masuk ke dalamnya kita bikin program di perindo," jelasnya.

"Termasuk teman-teman yang selain pengurus perindo juga teman-teman yang bergerak di ekonomi digital, bergerak di bidang digital, khususnya di MNC banyak pelatihan-pelatihan, banyak fasilitasi," kata Ketua Harian Partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2023.