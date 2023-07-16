Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Partai Perindo Akan Maksimalkan Coattail Effect Ganjar Pranowo di Pemilu 2024

Kiswondari , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |20:47 WIB
Partai Perindo Akan Maksimalkan <i>Coattail Effect</i> Ganjar Pranowo di Pemilu 2024
TGB HM Zainul Majdi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sebagai salah satu partai politik (parpol) pendukung bakal calon presiden (capres) Ganjar Pranowo, Partai Persatuan Indonesia (Perindo) melakukan sejumlah upaya agar coattail effect atau efek keterpilihan Ganjar terhadap Perindo bisa maksimal pada Pemilu Serentak 2024 mendatang.

Hal ini disampaikan Ketua Harian DPP Partai Perindo TGB M. Zainul Majdi di sela-sela Rapat Koordinasi dengan DPP, Bappilu dan DPW se-Indonesia dalam rangka Konsolidasi dan Pemenangan Partai Perindo 2024 di Hotel Aryaduta, Menteng, Jakarta pada Minggu (16/7/2023).

"Memang komunikasi Partai perindo dengan PDI Perjuangan, juga dengan Mas Ganjar terus berjalan, khususnya dalam turunnya mas Ganjar ke daerah-daerah juga bisa bersinergi dengan Partai perindo di daerah tersebut," kata TGB merespons wartawan sat ditanya soal cara memaksimalkan coattail effect Ganjar ke Perindo.

Mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) ini bersyukur bahwa turunnya Ganjar bersama Perindo di sejumlah daerah yang merupakan basis suara Perindo sudah terlaksana.

"Alhamdulillah di beberapa daerah sudah berjalan," ucapnya.

