HOME NEWS NASIONAL

Usai Rakor, TGB Harap Gerak Perindo Semakin Tertata dan Akseleratif

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |21:19 WIB
Usai Rakor, TGB Harap Gerak Perindo Semakin Tertata dan Akseleratif
TGB HM Zainul Majdi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Harian DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) TGB M Zainul Majdi berharap pergerakan Partai Perindo dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 dapat semakin tertata dan dan akseleratif setelah dilakukan Rapat Koordinasi DPP, Bappilu dan DPW Partai Perindo Se-Indonesia di Jakarta, Minggu (16/7/2023).

Dia mengatakan, Perindo memerlukan Pemilu seakan-akan akan terjadi besok. Dengan begitu diperlukan persiapan intensif agar seluruh struktur dalam partai dapat bergerak secara struktur.

"Tentu ada kekuarangan di sana-sini dan ada dinamika-dinamika, dan memang itulah yang kita bicarakan dalam rapat koordinasi hari ini. Jadi diharapkan setelah rakor ini akan semakin tertata, geraknya juga semakin akseleratif," kata TGB.

Lebih lanjut dia mengatakan, saat ini Partai Perindo memiliki program unggulan kartu asuransi. Program yang tengah digencarkan jajaran Partai Perindo agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

"Sehingga masyarakat bisa mendapatkan manfaat dari program partai. Intinya memang kita di Partai Perindo, kita ingin agar setiap upaya sosialisasi partai memiliki kemanfaatan untuk masyarakat, kartu asuransi tentu sangat baik," pungkasnya.

