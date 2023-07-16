Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Siapkan Sufmi Dasco Jadi Ketua DPR, Prabowo: Supaya Percepat Kebangkitan Indonesia

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |21:26 WIB
Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto (Foto: Antara)
JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra Prabowo Subianto menyiapkan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad sebagai Ketua DPR 2024-2029. Menurut Prabowo, Sufmi Dasco Ahmad merupakan sosok yang tepat untuk mempercepat kebangkitan Indonesia.

"Kita butuh Pak Dasco ini. Kita butuh beliau jadi Ketua DPR RI. Sekarang Wakil Ketua (DPR). Kita butuh dia jadi Ketua DPR supaya mempercepat kebangkitan bangsa Indonesia," ujar Prabowo di acara Konsolidasi Kader Partai Gerindra Wilayah Jakarta Timur di Jakarta International Velodrome, Minggu (16/7/2023).

Tak hanya itu, Menteri Pertahanan ini juga mengajak agar para kader juga mendukung kader-kader Partai Gerindra lainnya yang hadir. Seperti Ketua DPD Jakarta Gerindra Ahmad Riza Patria dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman.

"Karena ini, (kader Gerindra) Jaktim, saya minta kalian berjuang keras, kita butuh mereka di DPR," ucapnya.

Prabowo juga berpesan agar para kader-kader Partai Gerindra yang nantinya duduk di Legislatif harus bersikap sopan dan santun. Selain itu, harus memperjuangkan kepentingan rakyat.

"Saya minta semuanya bekerja dengan baik dengan santun dan sopan, kita berharap mereka nanti yang akan menjadi pejuang rakyat yang luar biasa," katanya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
