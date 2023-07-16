Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pilih Caleg Muda, PAN Tekankan Pentingnya Regenerasi Kepemimpinan

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |21:32 WIB
Pilih Caleg Muda, PAN Tekankan Pentingnya Regenerasi Kepemimpinan
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) terbuka menjadi pilihan berbagai kelompok dan golongan masyarakat untuk berjuang di politik. Hal tersebut dibuktikan dengan beragamnya latar belakang kader PAN yang maju sebagai Calon Anggota Legislatif (Caleg) di Pemilu 2024.

“Latar belakang bermacam-macam, mulai dari aktivis, pendakwah, akademisi, kesehatan, purnawirawan dan pensiunan PNS hingga Youtuber,” kata Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Lampung, Irham Jafar Lan Putra, Minggu (16/7/2023).

PAN memandang dengan konsisten merangkul berbagai kelompok dan golongan dapat menjangkau beragam aspirasi. Dengan begitu, PAN dapat merencanakan dengan komprehensif berbagai tindakan dan program yang benar-benar membantu masyarakat.

“Bagaimana caranya masyarakat bisa menyalurkan aspirasinya ke PAN. Jadi harus bekerja, bantu rakyat,” ucapnya.

Selain itu, PAN juga turut mengedepankan Caleg yang berasal dari kelompok anak muda. PAN memahami pentingnya regenerasi untuk dapat melanjutkan kepemimpinan negara dengan memberikan kesempatan kepada anak muda.

