Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Rakor Perindo, TGB Ajak Kader Ukir Sejarah Kemenangan di Pemilu 2024

Kiswondari , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |21:40 WIB
Rakor Perindo, TGB Ajak Kader Ukir Sejarah Kemenangan di Pemilu 2024
TGB HM Zainul Majdi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Harian DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) TGB M. Zainul Majdi mengungkap kelebihan partai bernomor urut 16 ini dengan parpol lainnya. Ia pun mengajak seluruh jajaran Perindo untuk mengukir sejarah dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 dengan membawa Partai Perindo masuk Senayan dengan perolehan suara signifikan.

Hal ini disampaikan oleh TGB dalam Dalam Rapat Koordinasi dengan DPP, Bappilu dan DPW se-Indonesia dalam rangka Konsolidasi dan Pemenangan Partai Perindo 2024. TGB pun bersyukur dan memuji Ketua Umum (Ketum) Perindo Hary Tanoesoedibjo yang intens mengawal setiap proses pemenangan Perindo.

“Kita harus bersyukur bahwa Bapak Ketua Umum kita benar-benar in charge, tidak pernah alpa untuk selalu mengawal setiap proses menuju 14 Februari 2014, rasanya tidak semua ketua umum parpol mau mendedsikasikan waktunya seintens itu,” kata TGB di Hotel Aryaduta, Menteng, Jakarta, Minggu (16/7/2023).

“Untuk itu, mari kita bergerak di irama yang sama, di pusat dan daerah bergerak kita berada pada frekuensi yang sama, bergerak sungguh-sungguh agar pada 14 Februari 2024 Perindo sukses,” seru mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/340/3179101/perindo-XFHt_large.jpg
Majukan Kesejahteraan Rakyat Papua dengan Bersinergi Bersama Pemerintah Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/340/3178847/partai_perindo-eCDQ_large.jpg
Gelar Rakorwil, Partai Perindo Perkuat Konsolidasi DPW Papua Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139/partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement