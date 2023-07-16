Rakor Perindo, TGB Ajak Kader Ukir Sejarah Kemenangan di Pemilu 2024

JAKARTA – Ketua Harian DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) TGB M. Zainul Majdi mengungkap kelebihan partai bernomor urut 16 ini dengan parpol lainnya. Ia pun mengajak seluruh jajaran Perindo untuk mengukir sejarah dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 dengan membawa Partai Perindo masuk Senayan dengan perolehan suara signifikan.

Hal ini disampaikan oleh TGB dalam Dalam Rapat Koordinasi dengan DPP, Bappilu dan DPW se-Indonesia dalam rangka Konsolidasi dan Pemenangan Partai Perindo 2024. TGB pun bersyukur dan memuji Ketua Umum (Ketum) Perindo Hary Tanoesoedibjo yang intens mengawal setiap proses pemenangan Perindo.

“Kita harus bersyukur bahwa Bapak Ketua Umum kita benar-benar in charge, tidak pernah alpa untuk selalu mengawal setiap proses menuju 14 Februari 2014, rasanya tidak semua ketua umum parpol mau mendedsikasikan waktunya seintens itu,” kata TGB di Hotel Aryaduta, Menteng, Jakarta, Minggu (16/7/2023).

“Untuk itu, mari kita bergerak di irama yang sama, di pusat dan daerah bergerak kita berada pada frekuensi yang sama, bergerak sungguh-sungguh agar pada 14 Februari 2024 Perindo sukses,” seru mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) ini.