Djan Faridz Dikabarkan Akan Dilantik Jadi Wantimpres, Ini Kata PPP

JAKARTA - Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhammad Mardiono, membenarkan anggota Majelis Kehormatan PPP Djan Faridz, akan dilantik menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

"InshaAllah betul (Djan Faridz akan dilantik menjadi anggota Wantimpres)," kata Mardiono saat dihubungi melalui pesan singkat, Minggu (16/7/2023).

Namun, Mardiono tak menjelaskan lebih lanjut terkait pelantikan yang akan dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (17/7/2023).

Kabar reshuffle kabinet itu telah dibenarkan pihak Istana. Bahkan, rencana pelantikan akan dilakukan pada Senin, 17 Juli 2023 pagi.

"Benar, besok pagi akan ada pelantikan oleh Bapak Presiden. Tapi untuk jabatan apa dan siapa yang akan dilantik, kita lihat besok bersama di Istana Negara," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Bey Machmudin saat dikonfirmasi, Minggu (16/7/2023).

"Untuk waktunya jam berapa, tunggu agenda saja ya," ungkap dia.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, terdapat sejumlah nama yang akan mengisi posisi kabinet. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) misalnya, akan diisi Budi Arie dan Nezar Patria akan menjadi Wakil Menkominfo.