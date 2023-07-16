Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Djan Faridz Dikabarkan Akan Dilantik Jadi Wantimpres, Ini Kata PPP

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |22:03 WIB
Djan Faridz Dikabarkan Akan Dilantik Jadi Wantimpres, Ini Kata PPP
PPP konfirmasi Djan Fariz akan dilantik menjadi Wantimpres. (Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhammad Mardiono, membenarkan anggota Majelis Kehormatan PPP Djan Faridz, akan dilantik menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

"InshaAllah betul (Djan Faridz akan dilantik menjadi anggota Wantimpres)," kata Mardiono saat dihubungi melalui pesan singkat, Minggu (16/7/2023).

Namun, Mardiono tak menjelaskan lebih lanjut terkait pelantikan yang akan dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (17/7/2023).

Kabar reshuffle kabinet itu telah dibenarkan pihak Istana. Bahkan, rencana pelantikan akan dilakukan pada Senin, 17 Juli 2023 pagi.

"Benar, besok pagi akan ada pelantikan oleh Bapak Presiden. Tapi untuk jabatan apa dan siapa yang akan dilantik, kita lihat besok bersama di Istana Negara," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Bey Machmudin saat dikonfirmasi, Minggu (16/7/2023).

"Untuk waktunya jam berapa, tunggu agenda saja ya," ungkap dia.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, terdapat sejumlah nama yang akan mengisi posisi kabinet. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) misalnya, akan diisi Budi Arie dan Nezar Patria akan menjadi Wakil Menkominfo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177640//prabowo-lKe7_large.jpg
Prabowo Ancam Menteri Nakal, 3 Kali Peringatan Langsung Reshuffle
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175430//presiden_prabowo_melantikan_sejumlah_pejabat-W5n1_large.jpg
Daftar Lengkap Pejabat yang Dilantik Prabowo di Istana Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174931//ppp-UV5R_large.jpg
Terungkap! Ada 'Orang Baik' di Balik Rekonsiliasi PPP Kubu Mardiono dan Agus Suparmanto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174923//ppp-6qrk_large.jpg
Internal PPP Masih Panas, Mahkamah Partai Sebut SK Menkum Cacat Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174827//ppp-5NJV_large.jpg
Dualisme PPP Berakhir, Mardiono Jadi Ketum dan Agus Suparmanto Waketum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174823//ppp-Wuh0_large.jpg
Menkum Terbitkan SK Kepengurusan PPP, Mardiono-Agus Suparmanto Sepakat Islah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement