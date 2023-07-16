Prabowo Diserang Kampanye Negatif, Sufmi Dasco Imbau Kader Gerindra Tak Reaktif

JAKARTA - Beredar sebuah unggahan video diduga bagian kampanye negatif jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Di mana terlihat enam orang remaja memakai kaos hitam bertuliskan 'orang baik tidak pilih penculik'.

Enam orang remaja tersebut diduga memakai kaos tersebut di sebuah pusat perbelanjaan atau mal. Bahkan, salah satu remaja tampak bangga memakai kaos tersebut, dengan menaikkan kedua tangannya.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyesalkan video yang tengah menjadi sorotan tersebut. Apalagi, diduga video itu bagian dari kampanye negatif untuk menyudutkan bakal calon presiden Prabowo Subianto.

"Saya mengimbau kepada seluruh kader untuk tidak reaktif. Bahwa ini adalah kampanye negatif yang dilakukan untuk calon presiden kita," kata Dasco, Minggu (16/7/2023).

Oleh karenanya, ia mengingatkan untuk semua kader Gerindra baik di tingkat pusat maupun daerah agar senantiasa mengedepankan program partai dan bakal calon presiden Prabowo Subianto.