Profil Paiman Rahardjo, yang Dikabarkan Bakal Dilantik Jadi Wamendes PDTT

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan melakukan reshuffle kabinet. Kepala Negara dikabarkan akan melantik sejumlah menteri dan wakil menteri pada Senin (17/7/2023).

Salah satu sosok yang akan dilantik adalah Paiman Rahardjo. Ia dikabarkan akan dilantik untuk mengisi posisi Waki Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT).

Siapakah sosok Paiman Rahardjo. Paiman diketahui saat ini menjabat sebagai rektor Universitas Moestopo untuk periode 2022-2027.

Selain itu, ia pernah menjabat sebagai komisioner PT Food Station Tjipinang Jaya (2013) dan Komisaris Independen PT Perusahaan Gas Negara (PGN) (2015).

Sementara itu, Paiman diketahui pernah mengenyam pendidikan di Universitas Indonesia, Moestopo, dan Universitas Padjajaran (Unpad).