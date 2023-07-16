Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Profil Paiman Rahardjo, yang Dikabarkan Bakal Dilantik Jadi Wamendes PDTT

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |22:30 WIB
Profil Paiman Rahardjo, yang Dikabarkan Bakal Dilantik Jadi Wamendes PDTT
Profil Paiman Rahardjo yang dikabarkan bakal dilantik menjadi Wamendes PDTT. (Dok Moestopo)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan melakukan reshuffle kabinet. Kepala Negara dikabarkan akan melantik sejumlah menteri dan wakil menteri pada Senin (17/7/2023).

Salah satu sosok yang akan dilantik adalah Paiman Rahardjo. Ia dikabarkan akan dilantik untuk mengisi posisi Waki Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT).

Siapakah sosok Paiman Rahardjo. Paiman diketahui saat ini menjabat sebagai rektor Universitas Moestopo untuk periode 2022-2027.

Selain itu, ia pernah menjabat sebagai komisioner PT Food Station Tjipinang Jaya (2013) dan Komisaris Independen PT Perusahaan Gas Negara (PGN) (2015).

Sementara itu, Paiman diketahui pernah mengenyam pendidikan di Universitas Indonesia, Moestopo, dan Universitas Padjajaran (Unpad).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177640//prabowo-lKe7_large.jpg
Prabowo Ancam Menteri Nakal, 3 Kali Peringatan Langsung Reshuffle
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175430//presiden_prabowo_melantikan_sejumlah_pejabat-W5n1_large.jpg
Daftar Lengkap Pejabat yang Dilantik Prabowo di Istana Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/337/3172003//analis_kebijakan_publik_said_didu-UGhL_large.jpg
Said Didu: Reshuffle Kabinet Prabowo seperti Menyingkirkan ‘Sapu Kotor’
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/337/3171932//mensesneg-x3nH_large.jpg
Mensesneg Ungkap Masalah Rangkap Jabatan Bakal Dibahas di RUU BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/337/3171095//pemerintah-ZH52_large.jpg
Istana: Tidak Ada Pelantikan Pejabat Hari Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/337/3170935//pemerintah-hgQ3_large.jpg
Menhut Raja Juli: Wamen Rohmat Marzuki Punya CV dan Track Record Baik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement