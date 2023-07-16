Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Perindo Kuatkan Struktur Partai untuk Capai Target Double Digit Pemilu 2024

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |23:08 WIB
JAKARTA - Partai Perindo akan melakukan penguatan struktur sebagai tindak lanjut atas target double digit yang disampaikan Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 mendatang.

"Arahan Ketua Umum terkait dengan misi besar pemenangan Partai Perindo dalam rangka double digit, ditindaklanjuti dengan penguatan struktur yang disampaikan langsung oleh Tuan Guru Bajang (TGB), selaku ketua harian," kata Sekjen Parta Perindo Ahmad Rofiq di Jakarta, Minggu (16/7/2023).

Pihaknya akan melakukan sejumlah kesepakatan untuk menjadi bagian dari kerja bersama seluruh pimpinan yang ada di Kabupaten/Kota.

Kemudian langkah strategi teknis kemanangan setiap pengurus dan calon legislatif juga menjadi poin penting.

"Karena Partai Perindo menggunakan seluruh potensi kekuatan yang akan digerakkan dalam rangka meraih suara yang sebesar-besarnya. Kita juga sedang melakukan penguatan dalam konteks capres, agar capres ini juga mempunyai nilai elektoral terhadap partai Perindo," jelasnya.

Kemudian poin penting lainnya ialah penggalangan saksi, sebagai bagian dari sebuah syarat untuk mengamankan suara dan juga menjadi bagian dari perangkat pemenangan. Para saksi akan mengamankan seluruh proses demokrasi yang telah diikuti Partai Perindo diamankan dengan baik.

Partai Perindo juga telah melakukan finalisasi pada seluruh Caleg di seluruh Kabupaten Kota, provinsi dan DPR RI yang telah didaftarkan. Finalisasi dilakukan untuk mempersiapkan agar para caleg ini sudah mulai bergerak dengan basis-basis yang telah dimiliki.

Halaman:
1 2
      
