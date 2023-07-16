Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Akhir Pekan, BMKG Prediksi Jakarta Cerah Berawan

Awaludin , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |05:01 WIB
Akhir Pekan, BMKG Prediksi Jakarta Cerah Berawan
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi hampir seluruh daerah di Jakarta cerah berawan pada akhir pekan ini, Minggu(16/7/2023).

Berdasarkan data prakiraan cuaca BMKG hari ini, seluruh daerah di Jakarta diprediksi cerah hingga cerah berawan sejak pagi hingga siang hari.

Kemudian, berlanjut malam hingga dini hari, sebagian Jakarta berawan. Namun, hanya Kepulauan Seribu yang diguyur hujan ringan pada dini hari.

Prakiraan cuaca BMKG tidak menunjukkan adanya tanda-tanda Jakarta bakal diguyur hujan.

Sementara itu, suhu rata-rata di Jakarta berada di angka 27 sampai 34 derajat celsius dengan tingkat kelembaban 70 hingga 90 persen.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BMKG Cuaca Jakarta cuaca
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180165/hujan-p3Pm_large.jpg
Cuaca Jakarta Bakal Diguyur Hujan Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3179948/hujan-uo27_large.jpg
Ramalan Cuaca: Jakarta Hujan Petir Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179475/hujan-36EV_large.jpg
Ramalan Cuaca: Hujan Ringan Guyur Jakarta Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178133/hujan-RrQ2_large.jpg
Ramalan Cuaca: Hujan Guyur Jakarta Siang hingga Malam Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177036/hujan-9CXn_large.jpg
Ramalan Cuaca: Jakarta Diguyur Hujan Siang Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176807/cuaca-2tUB_large.jpg
Cuaca Jakarta dan Sekitarnya Terasa Panas? Ini Penjelasan BMKG
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement