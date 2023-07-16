Akhir Pekan, BMKG Prediksi Jakarta Cerah Berawan

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi hampir seluruh daerah di Jakarta cerah berawan pada akhir pekan ini, Minggu(16/7/2023).

Berdasarkan data prakiraan cuaca BMKG hari ini, seluruh daerah di Jakarta diprediksi cerah hingga cerah berawan sejak pagi hingga siang hari.

Kemudian, berlanjut malam hingga dini hari, sebagian Jakarta berawan. Namun, hanya Kepulauan Seribu yang diguyur hujan ringan pada dini hari.

Prakiraan cuaca BMKG tidak menunjukkan adanya tanda-tanda Jakarta bakal diguyur hujan.

Sementara itu, suhu rata-rata di Jakarta berada di angka 27 sampai 34 derajat celsius dengan tingkat kelembaban 70 hingga 90 persen.

(Awaludin)