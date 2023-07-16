5 Fakta Kebakaran Gedung K-Link, Api Berasal dari Restoran

JAKARTA - Gedung K-Link mengalami kebakaran pada Sabtu (15/7/2023) pagi. Kebakaran gedung yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Kapling 59A RT 1, RW 4 Kuningan, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.

Berikut sejumlah fakta terkait kebakaran di Gedung K-Link:

1. Berawal di Restoran di Lantai 7

Kebakaran itu disebabkan api yang berasal dari restoran di lantai 7.

"Nah, api itu dari restoran. Cuma penyebab alatnya diselidiki polisi," ujar Kasiops Operasi Damkar Jakarta Selatan Trianto di lokasi.

Ia menjelaskan, api yang berasal dari lantai 7 itu merembet ke videotron yang berada di luar gedung. Dari situ api menjalar hingga ke lantai 16, melalui kaca bagian luar gedung.

2. Terjadi Pukul 10.00 WIB

Pihak pemadam kebakaran (Damkar) baru menerima informasi peristiwa itu sekitar pukul 10.00 WIB dan tiba di lokasi 10.10 WIB. Setibanya di lokasi petugas langsung menarik selang untuk menyemprotkan air ke titik api.

Guna memadamkan kebakaran itu, 18 mobil damkar diterjunkan ke lokasi. Dengan bantuan 90 personel Damkar untuk menyemprotkan api ke gedung itu.

"Pengerahan unit 18, personel 90," ucap commad center Damkar Jakarta, saat dihubungi MNC Portal Indonesia.

3. Tiga Orang Jadi Korban

Sebanyak tiga orang menjadi korban kebakaran Gedung K-Link Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan pada Sabtu (15/7/2023). Dua orang korban saat ini tengah menjalani perawatan di rumah sakit.

"Korban jiwa tidak ada. Korban luka ada 3, yang dua sudah ditangani RS, dan yang lain sudah bisa pulang," ujar Kasiops Damkar Jakarta Selatan Trianto.