Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bawa Sajam, Pria Diduga Mabuk Dekat Pasar Kemiri Beji Ditangkap Polisi

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |07:59 WIB
Bawa Sajam, Pria Diduga Mabuk Dekat Pasar Kemiri Beji Ditangkap Polisi
Polisi menangkap pria mabuk bawa senjata tajam dekat Pasar Kemiri Beiji, Depok (Foto: M Refi Sandi)
A
A
A

DEPOK - Tim Perintis Presisi (TPP) Polres Metro Depok berhasil mengamankan seseorang diduga mabuk sambil membawa senjata tajam (sajam) di Pasar Kemiri Muka, Beji, Depok, Jawa Barat pada Minggu 16 Juli 2023 saat patroli malam dan dini hari.

Adapun TPP merespons laporan yang diterima Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Ahmad Fuady.

"Tim Patroli Perintis Presisi Polres Metro Depok melaksanakan kegiatan rutin patroli malam di wilayah hukum Polres Metro Depok. Tim merespon laporan dari Bapak Kapolres Metro Depok yang berisi ‘informasi masyarakat ada orang mabuk membawa sajam di Pasar Kemiri Muka lokasi persis di bawah jembatan', patroli bisa diarahkan ke lokasi," tulis laman Instagram @polresmetrodepok dikutip, Minggu (16/7/2023).

"Setibanya di lokasi, Tim berhasil mengamankan terduga pelaku yang membawa senjata tajam di Pasar Kemiri Muka," tambahnya.

Kemudian, TPP membawa terduga pelaku beserta barang bukti ke Satreskrim Polres Metro Depok untuk pendataan dan ditindaklanjuti.

"Tim menyerahkan terduga pelaku membawa senjata tajam beserta (barang bukti) senjata tajam ke Piket Reskrim Polres Metro Depok guna didata dan ditindak lanjuti," ujarnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pria Bersajam Mabuk Depok
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/338/3159724/truk-sO5F_large.jpg
Krisis Air Ancam Depok karena Ulah Sumur Bor Ilegal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/338/3156881/depok-k9eD_large.jpg
Satpol PP Depok Tertibkan Bangunan di Zona Berbahaya Jalan Juanda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/338/3154526/arya-aQ3I_large.jpg
Banyak Terima Curhat dan Viral, Bima Arya: Damkar Depok Fokus Sesuai Kapasitasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/17/1/3148215/depok-MEQe_large.jpg
Gelar Depok Run Festival 2025 di Area CFD, Wali Kota Supian Suri Minta Maaf ke Masyarakat 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/17/1/3148214/pemkot_depok-e7yk_large.jpg
Pakai Rute CFD, Pemkot Gelar Depok Run Festival 22 Juni Diikuti 2.500 Peserta 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/15/338/3147523/run-ljF1_large.jpg
7 Hari Menuju Depok Run Festival 2025: Gekrafs dan Pemkot Depok Lakukan Pengecekan Rute
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement