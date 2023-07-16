Bawa Sajam, Pria Diduga Mabuk Dekat Pasar Kemiri Beji Ditangkap Polisi

DEPOK - Tim Perintis Presisi (TPP) Polres Metro Depok berhasil mengamankan seseorang diduga mabuk sambil membawa senjata tajam (sajam) di Pasar Kemiri Muka, Beji, Depok, Jawa Barat pada Minggu 16 Juli 2023 saat patroli malam dan dini hari.

Adapun TPP merespons laporan yang diterima Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Ahmad Fuady.

"Tim Patroli Perintis Presisi Polres Metro Depok melaksanakan kegiatan rutin patroli malam di wilayah hukum Polres Metro Depok. Tim merespon laporan dari Bapak Kapolres Metro Depok yang berisi ‘informasi masyarakat ada orang mabuk membawa sajam di Pasar Kemiri Muka lokasi persis di bawah jembatan', patroli bisa diarahkan ke lokasi," tulis laman Instagram @polresmetrodepok dikutip, Minggu (16/7/2023).

"Setibanya di lokasi, Tim berhasil mengamankan terduga pelaku yang membawa senjata tajam di Pasar Kemiri Muka," tambahnya.

Kemudian, TPP membawa terduga pelaku beserta barang bukti ke Satreskrim Polres Metro Depok untuk pendataan dan ditindaklanjuti.

"Tim menyerahkan terduga pelaku membawa senjata tajam beserta (barang bukti) senjata tajam ke Piket Reskrim Polres Metro Depok guna didata dan ditindak lanjuti," ujarnya.

(Arief Setyadi )