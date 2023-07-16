Bak Bang Jago, Pria Mabuk Bersajam di Pasar Kemiri Beji Sempat Minta Ayam ke Pedagang

DEPOK - Tim Perintis Presisi (TPP) Polres Metro Depok menangkap pria diduga mabuk sambil membawa senjata tajam (sajam) di Pasar Kemiri Muka, Beji, Depok, Jawa Barat pada Minggu 16 Juli 2023 saat patroli malam dan dini hari.

Anggota TPP Polres Metro Depok, Briptu Lungit Jati mengatakan, pria tersebut berusia 46 tahun. Terduga pelaku tinggal di sekitar lokasi berdasarkan salah seorang pedagang ayam bahwa yang bersangkutan juga sempat meminta ayam.

"Laki-laki umur 46 tahun, dia (terduga pelaku) rumahnya di sekitaran situ juga, karena mabuk aja dia bawa sajam dan menurut salah satu pedagang ayam di pasar, dia sempat meminta ayam," kata Lungit saat dikonfirmasi, Minggu (16/7/2023).

Lungit menambahkan, terduga pelaku baru pertama kali membawa saja. Sebelumnya hanya dalam keadaan mabuk saja.

"Baru kali ini bawa sajam, sebelumnya hanya mabuk saja," katanya.

Sebelumnya, TPP Polres Metro Depok berhasil mengamankan seseorang diduga mabuk sambil membawa sajam di Pasar Kemiri Muka, Beji, Depok, Jawa Barat pada Minggu 16 Juli 2023 saat patroli malam dan dini hari. Adapun TPP merespons laporan yang diterima Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Ahmad Fuady.