Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bak Bang Jago, Pria Mabuk Bersajam di Pasar Kemiri Beji Sempat Minta Ayam ke Pedagang

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |09:21 WIB
Bak Bang Jago, Pria Mabuk Bersajam di Pasar Kemiri Beji Sempat Minta Ayam ke Pedagang
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

DEPOK - Tim Perintis Presisi (TPP) Polres Metro Depok menangkap pria diduga mabuk sambil membawa senjata tajam (sajam) di Pasar Kemiri Muka, Beji, Depok, Jawa Barat pada Minggu 16 Juli 2023 saat patroli malam dan dini hari.

Anggota TPP Polres Metro Depok, Briptu Lungit Jati mengatakan, pria tersebut berusia 46 tahun. Terduga pelaku tinggal di sekitar lokasi berdasarkan salah seorang pedagang ayam bahwa yang bersangkutan juga sempat meminta ayam.

"Laki-laki umur 46 tahun, dia (terduga pelaku) rumahnya di sekitaran situ juga, karena mabuk aja dia bawa sajam dan menurut salah satu pedagang ayam di pasar, dia sempat meminta ayam," kata Lungit saat dikonfirmasi, Minggu (16/7/2023).

Lungit menambahkan, terduga pelaku baru pertama kali membawa saja. Sebelumnya hanya dalam keadaan mabuk saja.

"Baru kali ini bawa sajam, sebelumnya hanya mabuk saja," katanya.

Sebelumnya, TPP Polres Metro Depok berhasil mengamankan seseorang diduga mabuk sambil membawa sajam di Pasar Kemiri Muka, Beji, Depok, Jawa Barat pada Minggu 16 Juli 2023 saat patroli malam dan dini hari. Adapun TPP merespons laporan yang diterima Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Ahmad Fuady.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/338/3159724/truk-sO5F_large.jpg
Krisis Air Ancam Depok karena Ulah Sumur Bor Ilegal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/338/3156881/depok-k9eD_large.jpg
Satpol PP Depok Tertibkan Bangunan di Zona Berbahaya Jalan Juanda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/338/3154526/arya-aQ3I_large.jpg
Banyak Terima Curhat dan Viral, Bima Arya: Damkar Depok Fokus Sesuai Kapasitasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/17/1/3148215/depok-MEQe_large.jpg
Gelar Depok Run Festival 2025 di Area CFD, Wali Kota Supian Suri Minta Maaf ke Masyarakat 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/17/1/3148214/pemkot_depok-e7yk_large.jpg
Pakai Rute CFD, Pemkot Gelar Depok Run Festival 22 Juni Diikuti 2.500 Peserta 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/15/338/3147523/run-ljF1_large.jpg
7 Hari Menuju Depok Run Festival 2025: Gekrafs dan Pemkot Depok Lakukan Pengecekan Rute
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement