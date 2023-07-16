Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ramai Badut Jalanan di Dekat Tol Sawangan Bikin Resah Pengendara

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |09:43 WIB
Ramai Badut Jalanan di Dekat Tol Sawangan Bikin Resah Pengendara
Badut jalanan (Foto: Instagram @infodepok24)
A
A
A

DEPOK - Ramai di media sosial terkait aksi pengamen berkostum badut jalanan bikin resah pengendara di dekat Tol Sawangan, Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat.

Dalam video yang di unggah laman Instagram @infodepok24 terlihat badut anak dan dewasa di dekat Tol Sawangan. Namun ketika pengendara berniat memvideokan fenomena 'bus telolet' terlihat seorang badut dewasa memukul kaca dengan wadah uang plastik kemasan.

"Sekeluarga sedang menikmati bus telolet yang sedang keluar tol. Di saat bersamaan sekeluarga membuka jendela mobil untuk mendengar suara telolet. Tiba tiba ada badut dewasa dan anak yang sedang mengamen sang istri memvideokan telolet, tapi badut dewasa menghampiri dan langsung memukul ke arah pintu supir dimana ada dua anak balita yang sedang melihat keluar," tulis caption laman Instagram @infodepok24 dikutip, Minggu (16/7/2023).

Sementara itu, Kapolsek Pancoran Mas, Kompol Tri Harijadi menyebut pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) dalam hal ini Satpol PP terkait keberadaan pengamen tersebut. Ia pun tak segan-segan menindak bila badut pengamen melakukan aksi pemaksaan ke pengendara.

"Kita koordinasi dengan Pemkot kaitan timbul keberadaan pengamen dan sebagainya. Kalau kegiatan mereka sambil nunggu bus lewat dan badut yang melakukan pemaksaan minta-minta ke driver (pengendara). Kita yang tangani berdasar laporan korban," kata Tri saat dikonfirmasi.

Namun, Tri memastikan bahwa korban pengendara tersebut hingga kini belum membuat laporan polisi. "Belum ada laporan polisi korban," tuturnya.

(Arief Setyadi )

      
Topik Artikel :
Tol Sawangan Badut Jalanan Depok
