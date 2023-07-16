Advertisement
MEGAPOLITAN

Tawuran Warga Kembali Terjadi di Johar Baru, Polisi Kesulitan Tangkap Pelaku

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |10:26 WIB
JAKARTA - Tawuran antar warga kembali terjadi di kawasan Johar Baru tepatnya di depan Pos Polisi Tanah Tinggi, Jakarta Pusat Minggu (16/7/2023).

Tawuran terjadi akibat banyaknya anak muda yang sering nongkrong pada malam hari. Sehingga terjadi gesekan diantara mereka.

Kepala Unit Reserse Kriminal (Kanit Reskrim) Polsek Johar Baru, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Yossy Januar membenarkan adanya peristiwa tawuran tersebut. Dia menyebut tawuran sering terjadi di sekitar lokasi kejadian.

"Iya antar warga kejadian di depan Pos Pol Tanah Tinggi. Antara warga RW 05 dan RW 08," kata AKP Yossy saat dihubungi wartawan.

Dikatakannya, peristiwa tawuran tidak berlangsung lama karena terjadi sekitar pukul 05.30 WIB dan langsung dapat dilerai pihak kepolisian dan dibubarkan pada pukul 05.40 WIB.

"Sementara barbuk korban maupun tersangka belum ada yang diamankan. Untuk motif sementara masih didalami, tapi ya biasanya memang antar kampung sudah biasa itu," jelasnya.

