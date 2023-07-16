Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tersangka KDRT di Serpong Ternyata Residivis Kasus Narkoba

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |14:16 WIB
Tersangka KDRT di Serpong Ternyata Residivis Kasus Narkoba
Istri korban KDRT di Serpong jalani perawatan (Foto: Ist)
JAKARTA - Seorang pria inisial B (38), tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Serpong Utara, Tangerang Selatan merupakan residivis kasus narkoba.

Dalam kasus KDRT, tersangka B terduga melakukan penganiayaan terhadap istrinya berinisial TM (21) yang tengah hamil empat bulan.

"Infonya seperti itu (seorang residivis) kasus narkoba," ujar Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Tangerang Selatan Iptu Siswanto saat dikonfirmasi awak media, Minggu (16/7/2023).

Meski telah ditetapkan sebagai tersangka kasus KDRT terhadap istrinya, pria berinisial BD tidak dilakukan penahanan. Hal itu lantaran BD ditetapkan sebagai tersangka dengan jeratan Pasal 44 Ayat (4) UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Sehingga tidak diharuskan untuk melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan.

"Sementara tidak kita kami tahan, karena berlaku Ayat (4)," ujar Siswanto.

Diberitakan sebelumnya, peristiwa KDRT tersebut terjadi pada Rabu 12 Juli 2023 dan sempat direkam oleh salah seorang warga. Ibu korban yaitu Y (49) mengatakan, peristiwa itu bermula ketika menantunya tiba-tiba pulang ke rumah dan langsung mengetok pintu secara berulang-ulang dengan cukup kencang.

"Awalnya, pelaku ketok-ketok pintu, saya di kamar belakang sama mbak nah anak saya (korban) di kamar depan. Kemudian, pas saya buka kamar nggak tahunya pelaku sudah masuk ke kamar anak saya, pas saya lihat ternyata anak saya sudah ditonjok dan hidungnya keluar darah," kata Y.

