Biang Kerok Penyebab Banjir, Pemkot Depok Minta Warga Stop Buang Sampah ke Kali

DEPOK - Permasalahan sampah tersumbat di aliran kali kerap menjadi biang kerok banjir di Kota Depok, Jawa Barat meski tidak diguyur hujan sekalipun. Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) meminta masyarakat menyetop kebiasaan membuang sampah sembarangan salah satunya ke aliran kali.

Kepala Dinas PUPR Depok, Citra Indah Yulianty juga meminta masyarakat peduli terhadap potensi bencana seperti banjir hingga tanah longsor di lingkungan masing-masing.

“Sumbangan paling besar yang menyumbat kali adalah sampah, yang sengaja dibuang di saluran air. Ini yang sampai saat ini terus kita dorong agar masyarakat bisa meningkatkan kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan, seperti ke kali,” kata Citra dalam keterangan resminya dikutip, Minggu (16/7/2023).

Citra juga mengingatkan untuk tidak membuat bangunan liar di sekitar Garis Sempadan Sungai (GSS). Sebab, pembangunan di GSS bisa berdampak pada ambrolnya turap yang telah dibangun Pemkot.

“Kami jaga turap yang sudah terbangun, baik dari sisi pemeliharaan maupun dari sisi peremajaan. Untuk itu, warga jangan mendirikan bangunan di jalur GSS. Selain merugikan kami jika terjadi longsor, warga yang melanggar GSS tidak akan dapat ganti rugi karena bangunan sudah menyalahi aturan,” ujarnya.

“Karena itu, kami imbau masyarakat untuk melapor jika ada potensi longsor ataupun banjir di wilayah masing-masing. Laporan bisa ke Kantor Dinas PUPR yang berada di Jalan Raya Bogor KM 34,5, maupun via twitter di @DinasPUPR. Nanti tim kami yang akan mengecek dan menindaklanjuti,” imbuhnya.