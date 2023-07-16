Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Wanita Cantik Gagalkan Aksi Curanmor, Senpi Rakitan Pelaku Sampai Ketinggalan

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |15:18 WIB
Wanita Cantik Gagalkan Aksi Curanmor, Senpi Rakitan Pelaku Sampai Ketinggalan
Senpi maling motor (Foto: Putra R)
BOGOR - Aksi pencurian motor di wilayah Babakan Pendeuy, Baranangsiang, Kota Bogor digagalkan oleh gadis cantik. Bahkan, senjata api rakitan diduga milik pelaku yang kabur tertinggal di lokasi kejadian.

Menurut Caca (18), peristiwa itu terjadi sekira pukul 20.45 WIB pada Sabtu 15 Juli 2023 malam. Awalnya, motor gadis tersebut terparkir di depan rumahnya.

"Awalnya motor di parkiran di situ terus tiba-tiba pas Caca mau keluar rumah motornya udah dini sini, udah mau di bawa masih dioprek-oprek gitu kuncinya," kata Caca kepada wartawan, Minggu (16/7/2023).

Sontak, Caca berusaha mempertahankan motor yang hendak dicuri pelaku sambil berteriak maling. Pelaku yang kepergok pun panik dan berusaha melarikan diri.

"Yaudah Caca teriak terus pas sebelum kabur dia narik-narik dulu terus dia jatuh ke situ. Abis itu Caca gencet pake motor terus yaudah pas dia bangun langsung kabur ke sela-sela tiang itu," ujarnya.

Teriakannya mengundang warga dan berusaha mengejar pelaku. Rupanya, terdapat pelaku lain yang menunggu di atas motor menodongkan senjata api ke arah warga sehingga berhasil meninggalkan lokasi.

"Pas dilihat di depan ada motor temennya. Dia lagi nodong pake pistol hitam, Caca gak tahu kalau yang di sini bawa pistol juga," ungkapnya.

