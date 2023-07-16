Pemuda Perindo Gelar Bazar Sembako Murah untuk Warga Matraman Jaktim

Pemuda Perindo gelar bazar murah ke masyarakat di Jaktim (Foto: MPI)

JAKARTA - Pemuda Perindo menggelar bazar sembako murah di RT 08/RW01, Matraman, Salemba Gang 3, Jakarta Timur, Minggu (16/7/2023).

Partai yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu sedikitnya menyiapkan ratusan paket sembako untuk warga.

Setidaknya ada sebanyak 200 paket sembako berisi beras 2,5 kilogram, minyak, gila, dan teh celup yang dijual dengan harga Rp15 ribu.

"Hari ini ada 200 paket sembako dan alhamdulilah semua ludes langsung dari yang harga Rp.70 ribu dijual dengan harga paket seharga Rp 15 ribu," kata Fungsionaris Pemuda Perindo, Raditya Putra Pratama, Minggu (16/7/2023).

Adapun tujuan diadakannya kegiatan ini untuk membantu meringankan beban masyarakat terkait kenaikan harga-harga sembako di pasaran.

"Seiring dengan mahalnya harga sembaka, semoga bazar Sembako Murah Pemuda Perindo bisa meringankan beban masyarakat dan semoga bisa meringankan keseharian dari masyarakat," ujar pria yang aktif dalam partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu.