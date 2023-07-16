Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

4 Jagoan Kampung yang Tawuran di Johar Baru Ditangkap, Polisi Sita Sebilah Celurit

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |16:28 WIB
4 Jagoan Kampung yang Tawuran di Johar Baru Ditangkap, Polisi Sita Sebilah Celurit
Foto: MNC Media
A
A
A

JAKARTA - Polisi menangkap empat orang pelaku peristiwa tawuran antar warga RT 05 dan RW 08 di Johar Baru, Jakarta Pusat, Minggu (16/7/2023).

“Barusan saya cek laporan dari Kapolsek, empat orang pelaku diamankan,” kata Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Pol Komarudin kepada wartawan.

Dikatakan Komarudin, polisi mengamankan satu buah senjata tajam berupa celurit saat penangkapan tersebut. “Sajamnya celurit, hanya satu ditemukan (senjata tajam),” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengaku belum mendapatkan informasi apakah pelaku tawuran itu positif menggunakan narkotika apa tidak. Saat ini, kata dia, pihaknya masih melakukan pendalaman.

“Saya belum tau hasil tes urinenya. Masih di dalami,” singkatnya.

Sebelumnya, Kanit Reskrim Polsek Johar Baru, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Yossy Januar membenarkan adanya peristiwa tawuran tersebut. Dia menyebut tawuran sering terjadi di sekitar lokasi kejadian.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Bentrokan Tawuran Warga Tawuran
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180234/tawuran-5w2o_large.jpg
3 Bocil SMP Diciduk saat Hendak Tawuran di Ulujami Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176136/mayat-Yrim_large.jpg
Hendak Tawuran, Remaja Panik Dikejar Warga Lompat ke Kali Tewas Tenggelam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/338/3169650/penjara-OKg1_large.jpg
Tawuran Maut di Bekasi, 4 Orang Ditetapkan Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/338/3164261/viral-omdS_large.jpg
Dor! Polisi Tembak 2 Pelaku Tawuran di Depok, Begini Kronologi Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/338/3163214/tawuran-JfOX_large.jpg
Polisi Tembak Dua Terduga Pelaku Tawuran di Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/337/3163113/pramono-aR9Y_large.jpg
Soal Tawuran di Jakarta, Pramono Duga Ada yang Sengaja Viralkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement