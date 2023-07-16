Warga Matraman Antusias Ikuti Bazar Sembako Murah Pemuda Perindo

JAKARTA -Warga RT 08/RW01, Matraman, Salemba gang 3, Jakarta Timur, antusias mengikuti bazar sembako murah Pemuda Perindo, Minggu (16/7/2023).

Pantauan di lokasi, terlihat puluhan warga mengantri dengan tertib menunggu paket sembako murah yang dijual hanya seharga Rp15 ribu.

Sebagai informasi, ada sebanyak 200 paket sembako berisi beras 2,5 kg, minyak, gila dan teh celup yang dijual dengan harga Rp 15 ribu.

Salah satu warga Matraman, Sulis (42) mengucapkan terima kasih kepada partai yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu.

Menurutnya, bantuan sembako murah dari Partai Perindo dapat meringankan sedikit untuk kehidupannya. "Alhamdulillah dapat bantuan jadi lebih ringan,"kata Sulis.

Dia pun berharap partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu selalu maju kedepannya.

BACA JUGA: Pemuda Perindo Gelar Bazar Sembako Murah untuk Warga Matraman Jaktim

"Kedepannya lebih baik lagi ada sembako seperti ini lagi, semoga ke depannya lebih baik dan bisa jadi membantu warga,"ujar dia.

Sama halnya dengan, Nia (32) warga Matraman, Salemba sangat bersyukur mendapatkan bantuan sembako murah tersebut. Sebab harga yang dipatok cukup murah hanya Rp15 Ribu dari harga sebelumnya yakni Rp70 Ribu.

"Senang bersyukur banget dapat sembako murah. Harga udah termasuk murah dari 70 ribu jadi 15 ribu,"katanya. "Semoga sukses maju terus,"tutupnya.