Atlet MMA Rudy Agustian Take Down Pemudi Mabuk yang Arogan, Polisi: Kita Tilang!

TANGERANG - Polisi telah meminta keterangan terhadap pengemudi mobil arogan berinisial WC (40) yang terlibat keributan hingga dilumpuhkan atlet MMA Rudy Agustian di Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten.

Kapolsek Pagedangan AKP Seala Syah Alam mengatakan, pihaknya telah melakukan penilangan terhadap pengemudi arogan tersebut, WC (40).

“Sudah, sudah dilakukan penilangan,” kata Seala saat dihubungi awak media, Minggu (16/7/2023).

Dikatakannya, WC telah melanggar tiga pasal UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. “UU Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 283, Pasal 297 dan Pasal 311,” pungkasnya.

Sebelumnya, viral atlet MMA melumpuhkan pengemudi arogan di Pagedangan, Kabupaten Tangerang. Tak perlu pukulan apalagi tendangan, atlet MMA Rudy Agustian dengan mudah melumpuhkan pengemudi yang membawa besi pengunci setir itu.

Dalam unggahan Rudy di media sosialnya, pengemudi sedan merah itu melaju ugal-ugalan. "Saya klakson dia makin kencang. Dia salip saya, saya kejar, saya klakson lagi. Dia buka kaca, ngoceh-ngoceh suruh minggir.