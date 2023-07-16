Siapkan Generasi Emas 2045, Perempuan Diberi Edukasi tentang Mendidik Anak

JAKARTA - Perempuan Jenggala menggelar kegiatan pemberdayaan perempuan dengan workshop mini bouquet di area Plaza 5 Pondok Indah, Jakarta Selatan. Pelatihan dilakukan agar perempuan dapat merubah banda sederhana menjadi bendaya memilki nilai keindahan dan seni serta menghasilan income tambahan.

Ketua Umum Perempuan Jenggala Vicky W Kartiwa mengatakan, pelatihan mini bouquet dilakukan agar perempuan dapat diberdayakan dengan memperkuat partisipasi secara ekonomi.

Dia meyakini jika perempuan mempunyai keinginan kuat dan konsisten saat menjalankan sesuatu akan berdampak pada keluarga dan masyarakat.

"Perempaun itu melakukan sesuatu dengan hati. Saya yakin kalau perempauan diajarkan sesuatu seperti pelatihan bouquet akan berdampak pada ekonomi keluarga dan dapat menyebarkan ke masyarakat lainnya," kata Vicky dalam keterangannya, Minggu (16/7/2023).

Dia mengatakan secara konseptual hadirnya Perempuan Jenggala di tengah masyarakat juga ingin memajukan kesetaraan gender untuk menciptakan dunia yang lebih adil, tangguh. Dengan memajukan kesetaraan gender, berarti mengharuskan semua elemen masyarakat mendengarkan suara perempuan.

"Kita ingin perempuan dapat memahami tantangan yang mereka hadapi dalam mewujudkan impian dan potensi dalam diri," tambah Vicky.

Dia berharap langkah kecil Perempuan Jenggala dalam memberikan pemberdayaan dengan pelatihan dan edukasi terhadap perempuan dapat memperbaiki masa depan keluarga dan Indonesia menyambut tahun emas 2045.

"Mari besinergi membangun generasi emas 2045 melalui perempuan. Perempuan adalah dasar pertama mendidik anak bangsa," jelasnya.

Selain pelatihan mini bouquet Perempuan Jenggala juga menggelar kegiatan bazar murah sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat. Bazar bahan pokok dapat terjangkau oleh masyarakat sebagai salah satu langkah mendukung pemerintah mengentaskan stunting di Indonesia.