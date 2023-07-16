Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Perselisihan Warga di Bogor Terkait Anjing, Ini Penjelasan Polisi

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |23:31 WIB
Viral perselisihan warga di Bogor terkait anjing. (iNews)
BOGOR - Beredar video viral di media sosial perselisihan warga terkait anjing di wilayah Cileungsi, Kabupaten Bogor. Video tersebut sudah lama dan perselisihan tersebut telah diselesaikan dengan kekeluargaan.

Dalam video yang dilihat MNC Portal, tampak perekam yang merupakan perempuan tengah berdebat dengan beberapa warga di depan rumah. Perekam terdengar tidak terima hewan anjing peliharaan dituding menjadi biang masalah.

Di depan rumah terdapat pula seorang perempuan yang menangis ke arah perekam. Beberapa pria pun mencoba menenangkan perempuan tersebut.

"Heh, emang ga bau apa? Gak bau? Aku tuh sakit," kata wanita di depan rumah kepada perekam dikutip MNC Portal, Minggu (16/7/2023).

"Intinya ya, ini anjing di depan pintu ada ada gak mengejar kalian semua di sini," ucap perekam video.

Terpisah, Kapolsek Cileungsi Kompol Zulkarnaen membenarkan adanya peristiwa dalam video yang beredar di media sosial itu. Namun, video tersebut diambil sudah lama pada 24 Juni 2023 lalu.

"Terkait beredarnya video keributan warga bahwa kami pastikan video tersebut merupakan video lama yang diambil pada 24 Juni 2023 dan vdeo tersebut diunggah serta diviralkan adik dari R yang memiliki anjing," kata Zulkarnaen dalam keterangannya.

Halaman:
1 2
      
