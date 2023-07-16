Melawan saat Ditangkap, Begal Ditembak Polisi

MEDAN - Seorang ibu di Deliserdang, Siti Mukminag Sinaga menjadi korban begal usai mengantarkan anaknya pergi ke sekolah di Jalan Pelaksanaan Dusun Satu Kamboja, Laut Dendang.

Pelaku yang diketahui seorang diri ini nekat menghentikan kendaraan korban dan langsung melukai korban menggunakan senjata tajamnya.

Pelaku yang berhasil membawa kabur sepeda motor dan handphone milik korban ini pun dihadiahi timah panas.

"Korban yang saat itu baru usai mengantarkan anaknya pergi dari sekolah dan ketika hendak kembali ke rumahnya di hadang oleh pelaku yang diketahui beraksi seorang diri," kata Kapolsek Percut Sei Tuan, Kompol Muhammad Agustiawan, Minggu (16/7/2023).

Ia menambahkan bahwa pelaku beraksi dengan cara menghentikan laju kendaraan korban dan langsung menghajar korban menggunakan senjata tajam miliknya hingga korban terkena luka di bagian kaki kiri dan tangannya.