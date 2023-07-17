Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Disebut Akan Dilantik Anggota Wantimpres, Berikut Profil Djan Faridz

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |00:27 WIB
Disebut Akan Dilantik Anggota Wantimpres, Berikut Profil Djan Faridz
Djan Faridz (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan melantik Djan Faridz sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Sebelum menjabat Wantimpres, Djan Faridz tercatat pernah menjabat Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Djan Faridz juga pernah menjabat Menteri Perumahan Rakyat menggantikan koleganya di PPP Suharso Monoarfa pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Selama hidupnya, Djan Faridz pernah membuka bengkel las ketok, kemudian beranjak menjadi pedagang alat-alat bangunan, lalu menjadi pemborong perumahan untuk pegawai negeri sipil dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Namanya mulai berkibar setelah “menyulap” Pasar Tanah Abang yang dulu kumuh menjadi pasar pusat grosir terbesar di Asia Tenggara.

Mantan Ketua Pengurus Wilayah Nahdhatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta ini mulai masuk ke politik pada 2009 lalu setelah terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

