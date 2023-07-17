Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kesehatan Drop, Lukas Enembe Dilarikan ke RSPAD

Muhammad Farhan , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |02:32 WIB
Kesehatan Drop, Lukas Enembe Dilarikan ke RSPAD
Lukas Enembe (Antara)
A
A
A

JAKARTA - Gubernur nonaktif Papua, Lukas Enembe dilarikan ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, pada Minggu (16/7/2023) malam. Kuasa hukum Lukas Enembe, Petrus Bala Pattyona mengungkapkan kondisi kesehatan kliennya itu sudah drop lantaran mual, pusing, dan sudah dua hari tidak makan.

Petrus mengungkapkan saat ini Lukas telah berada di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat.

"Sekarang tim medis sedang pasang alat-alat semacam infus makanan untuk pak Lukas," ucap Petrus kepada MPI, Minggu (16/7/2023).

Petrus menjelaskan, Lukas awalnya tidak mau dibawa ke RSPAD Gatot Subroto karena kesal dengan sikap jaksa yang sudah menjanjikannya untuk diantar ke RS. Namun, Petrus menuturkan Lukas sudah dijanjikan hendak dibawa ke RSPAD sejak Sabtu kemarin, tapi baru terealisasi pada Minggu malam.

"Jadi tadi itu saya diminta datang, untuk membujuk Pak Lukas agar mau dibawa ke RSPAD. Saya dapat kabar, kemarin itu (Sabtu), Bapak Lukas sudah bersedia dibawa ke rumah sakit, karena kondisi kesehatannya yang sudah drop, tapi ditunggu hingga pukul 19.00 WIB, tidak kunjung dibawa. Hari ini, KPK baru mau bawa Pak Lukas ke RSPAD, tapi Pak Lukas sudah kadung kesal, jadi tidak mau dibawa ke RSPAD," jelas Petrus.

Ia mengatakan, karena penolakan Lukas tersebut, Jaksa meminta tolong kepada dirinya untuk membujuk kliennya agar mau dibawa ke rumah sakit.

"Kondisinya sudah drop, sudah dua hari tidak masuk makanan, karena mual dan mengeluh pusing, serta ketika dibantu diminumkan air putih, Pak Lukas kesulitan menelan air minum. Seperti kesakitan tenggorokannya. Dan saya lihat kakinya mulai bengkak lagi," terang Petrus.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/337/3147126//kpk-6Omb_large.jpg
Kasus Dana Operasi Eks Gubernur Papua, KPK Endus Keberadaan Jet Pribadi Hasil Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/337/3146649//dana_operasional_eks_gubernur_papua_diduga_beli_jet_pribadi-oGDZ_large.jpg
Kasus Dana Operasional Eks Gubernur Papua Rp1,2 Triliun, KPK Duga Ada Pembelian Jet Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/337/3146533//kpk_usut_dana_operasional_gubernur_papua_2020_2022-Y5Xe_large.jpg
KPK Usut Dana Operasional Gubernur Papua 2020-2022, Kerugian Negara Rp1,2 Triliun
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement