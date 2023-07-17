Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Serangan Kerajaan Kecil Asal Tulungagung Buat Raja Airlangga dan Pejabat Istana Melarikan Diri

Avirista Midaada , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |05:16 WIB
Serangan Kerajaan Kecil Asal Tulungagung Buat Raja Airlangga dan Pejabat Istana Melarikan Diri
A
A
A

JAKARTA - Airlangga yang memerintah di Kerajaan Kahuripan konon pernah mendapat serangan dari kerajaan kecil di Tulungagung. Serangan ini konon membuat ibu kota kerajaan berantakan pasca Airlangga berhasil menaklukkan tiga orang raja.

Serangan ini tentu mengganggu usaha Airlangga melakukan ekspansi wilayah kekuasaan Kerajaan Kahuripan, sembari menegakkan kembali kekuasaan Dinasti Isyana di Pulau Jawa.

Serangan ini konon terjadi pada tahun 1032, ketika putri Raja Panuda yang berpusat pemerintahan di Tulungagung melakukan serangan besar-besaran ke ibu kota Kerajaan Kahuripan, sebagaimana dikutip dari "Hitam Putih Kekuasaan Raja-raja Jawa : Intrik, Konspirasi Perebutan Harta, Tahta, dan Wanita".

Melalui serangan putri Raja Panuda yang merupakan tindakan balas dendam atas kematian ayahnya itu, istana di Watan Mas diporak-porandakan. Bersama Mapanji Tumanggala dan petinggi kerajaan lain, Airlangga meninggalkan Kotapraja Watan Mas.

Mereka melarikan diri ke Desa Patakan. Di sana kemudian mereka menghimpun kembali kekuatan dan pada tahun yang sama, Airlangga berbalik menaklukkan putri Raja Panuda. Tak lama kemudian, Airlangga membangun ibukota baru di Kahuripan. Kelak nama Kahuripan ini lebih dikenal sebagai nama kerajaan ketimbang Watan Mas, Watan, atau Medang.

Berkat bantuan Mpu Narotama, Airlangga mampu membalas dendamkan kematian mertua dan sekaligus pamannya yakni Dharmawangsa Terguh pada Haji Wurawari dari Lwaram. Sesudah Wurawari wafat, Airlangga menumpas kudeta Raja Wijayawarma dari Wengker pada tahun 1035.

Sejak tahun 1035, Airlangga mampu memperluas wilayah kekuasaan Kahuripan (Sidoarjo) yang membentang dari Pasuruhan (sebelah timur) hingga Madiun (sebelah barat). Di samping itu, wilayah kekuasaan Airlangga mencapai pantai utara Jawa, Surabaya, dan Tuban. Di mama kelak Tuban menjadi pusat perdagangan yang menopang kehidupan ekonomi Kahuripan.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145308//toleransi_beragama_di_era_raja_airlangga_selalu_dekat_dengan_pendeta-DGkI_large.png
Toleransi Beragama di Era Raja Airlangga, Selalu Dekat dengan Pendeta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/337/3143823//raja-04kz_large.jpg
Gunung Arjuno Selamatkan Raja Airlangga dari Serangan Lawan saat Pernikahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/337/3137608//ilustrasi-AyGk_large.JPG
Sultan Amangkurat I, Penguasa Mataram yang Sering Eksekusi Mati Rakyatnya Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/337/3135845//ilustrasi-jg0W_large.jpeg
Pernikahan Puteri Singasari dan Raja Campa Buat Pulau Jawa Terhindar dari Serangan Tartar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/23/337/3133055//ken_arok-vWAV_large.JPG
Momen Ken Arok Remaja, Suka Berjudi Tapi Punya Keistimewaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/337/3127381//ilustrasi-1feN_large.JPG
Kisah Pejabat Majapahit Dibunuh Usai Kritik Gagasan Mahapatih Gajah Mada
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement