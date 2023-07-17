Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa 17 Juli, Indonesia Lancarkan Operasi Seroja hingga Duduki Timor Timur

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |05:38 WIB
Peristiwa 17 Juli, Indonesia Lancarkan Operasi Seroja hingga Duduki Timor Timur
Operasi Seroja (Foto: Ist)




PADA 17 Juli 1976, Timor Timur resmi menjadi bagian dari Republik Indonesia. Timor Timur menjadi provinsi ke-27 di Nusantara. 

Bergabungnya Timor Timur ke Indonesia setelah adanya Operasi Seroja. Invasi Indonesia ke Timor Timur itu dimulai pada 7 Desember 1975.

Melansir wikipedia, militer Indonesia masuk ke Timor Timur dengan dalih anti-kolonialisme dan anti-komunisme untuk menggulingkan rezim Fretilin yang muncul pada tahun 1974.

Pendudukan Timor Timur tetap menjadi isu publik di banyak negara, khususnya Portugal, dan PBB tidak pernah mengakui baik rezim yang didirikan oleh Indonesia atau aneksasi berikutnya.

Sejalan dengan aksi militer, Indonesia juga menjalankan pemerintahan sipil. Timor Timur diberi status sama dengan provinsi lain, dengan struktur pemerintahan yang identik. Provinsi ini dibagi menjadi kabupaten, kecamatan, dan desa-desa di sepanjang struktur seperti desa di Jawa.

Dengan memberikan posisi pemimpin suku adat tradisional dalam struktur baru ini, Indonesia berusaha untuk mengasimilasi Timor melalui patronase.

Meskipun status provinsi yang sama diberikan, dalam praktik Timor Timur secara efektif diatur oleh militer Indonesia. Pemerintahan baru membangun infrastruktur baru dan tingkat produktivitas dibesarkan untuk usaha pertanian komersial.

      
