NEWS NASIONAL

Songsong Optimisme Pemilu 2024, Ketua Baja Perindo Akui Dapatkan Energi Positif Selepas Rakor

Muhammad Farhan , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |05:46 WIB
JAKARTA - Selepas menghadiri Rapat koordinasi (Rakor) DPP dan DPW Partai Perindo se-Indonesia daln rangka pemenangan Pemilu 2024 mendatang, seluruh kader Perindo kini mengaku mendapatkan energi positif. Tak ayal, para Ketua Sayap Partai Perindo, kini semakin optimis menyongsong kontestasi politik dalam pemilu serentak.

Ketua umum DPP Barisan Penjaga atau Baja Perindo, Drisye Siahaya mengatakan pemaparan Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo, sebagai motivasi positif yang membangkitkan optimismenya dalam menghadapi pemilu 2024 nanti. Ia mengatakan rakor ini juga semakin menegaskan penguatan struktur kader Perindo di seluruh jajaran.

"Kami sangat antusias melihatnya karena begitu detail dan supportifnya pak Hary Tanoesoedibjo, untuk mendukung gerak kerja politik Perindo agar masuk ke Senayan," jelas Drisye di Hotel Arya Duta, Jakarta Pusat, Senin, (17/7/2023).

Drisye mengungkapkan optimisme yang ditularkan dalam rakor Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu, akan semakin berfokus dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat.

"Kita semakin yakin untuk mengembangkan sosialisasi program kesejahteraan yang selalu dicanangkan oleh Perindo di masyarakat," katanya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Pemuda Perindo, Effendi Syahputra juga mengatakan energi semangat pemenangan pemilu, kini semakin menggelora. Ia mengatakan semangat membangun kesejahteraan masyarakat, semakin didukung oleh Perindo terutama dalam mengangkat isu sosial yang diusung dalam kontestasi pemilu 2024.

Halaman:
1 2
      
