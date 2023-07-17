Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Presiden Jokowi Akan Lantik Menteri dan Wamen Baru Hari Ini

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |06:05 WIB
Presiden Jokowi Akan Lantik Menteri dan Wamen Baru Hari Ini
Presiden Jokowi (Foto: Tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan melantik Menteri dan Wakil Menteri pada hari ini, Senin 17 Juli 2023. Saat ini diketahui, ada pos menteri Kabinet Indonesia Maju yang kosong.

Yakni Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo). Kursi Menkominfo kosong setelah Jhonny G Plate tersandung kasus korupsi, dan kini diisi Plt Menkominfo Mahfud MD.

Berdasarkan undangan yang beredar dari Menteri Sekretaris Negara untuk menghadiri pelantikan Menteri dan Wamen di Istana Negara.

"Pelantikan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju sisa masa jabatan periode tahun 2019 - 2024 oleh Presiden Republik Indonesia hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, pukul 10.00 WIB bertempat di Istana Negara, Jakarta," dikutip MNC Portal dari undangan yang beredar, Minggu 16 Juli 2023.

