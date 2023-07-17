Dikabarkan Ditunjuk Jadi Dubes AS, Wishnutama: Belum Tahu

JAKARTA - Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Wishnutama mengaku belum mengetahui kabar penunjukan dirinya menjadi Duta Besar (Dubes) RI untuk Amerika Serikat (AS) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saya belum tau soal itu," kata Wishnutama saat dikonfirmasi MNC Portal, Senin (17/7/2023).

Ia mengatakan, pengangkatan sebagai Dubes memerlukan waktu yang cukup panjang. Sehingga tidak mungkin dirinya langsung dilantik pada saat itu.

"Setau saya pengangkatan Dubes juga perlu proses yang cukup panjang dan lama. Tidak mungkin langsung dilantik gitu," tuturnya.

Sebagai informasi, Presiden Jokowi melantik Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju pada hari ini, Senin 17 Juli 2023. Selain itu, Jokowi juga akan melantik Dewan Pertimbangan Presiden.