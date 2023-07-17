Tersiar Kabar Dilantik Jadi Menkominfo, Budi Arie Punya Harta Rp101 Miliar

JAKARTA - Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Budi Arie Setiadi dikabarkan bakal dilantik menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), pada hari ini, Senin (17/7/2023).

Dalam kapasitasnya sebagai pejabat wakil menteri, Budi Arie diketahui memiliki total harta kekayaan senilai Rp101.018.800.000. Budi Arie diketahui juga Ketum dari Relawan Projo.

Hal itu diketahui, dari laman laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang diakses melalui elhkpn.kpk.go.id.

Budi Arie melaporkan harta kekayaannya terakhir pada 28 Februari 2023 untuk periodik 2022.

Kekayaan Budi Arie sendiri didominasi oleh jenis tanah dan bangunan, dengan total nilai Rp62.746.800.000. Ia memiliki aset tanah bangunan diantaranya di Tangerang Selatan, Jakarta, Kota Bekasi, dan Kota Padang.

Sementara dari harta kendaraan, total yang dimiliki Budi Arie sebesar Rp869.000.000. Dalam laporan LHKPN, Budi Arie tercatat tidak memiliki utang.

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan bakal melantik Ketua Umum relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) menggantikan Johnny G Plate yang ditetapkan sebagai tersangka kasus proyek BTS 4G.