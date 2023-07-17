Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tersiar Kabar Dilantik Jadi Menkominfo, Budi Arie Punya Harta Rp101 Miliar

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |07:50 WIB
Tersiar Kabar Dilantik Jadi Menkominfo, Budi Arie Punya Harta Rp101 Miliar
A
A
A

JAKARTA - Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Budi Arie Setiadi dikabarkan bakal dilantik menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), pada hari ini, Senin (17/7/2023).

Dalam kapasitasnya sebagai pejabat wakil menteri, Budi Arie diketahui memiliki total harta kekayaan senilai Rp101.018.800.000. Budi Arie diketahui juga Ketum dari Relawan Projo.

Hal itu diketahui, dari laman laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang diakses melalui elhkpn.kpk.go.id.

Budi Arie melaporkan harta kekayaannya terakhir pada 28 Februari 2023 untuk periodik 2022.

Kekayaan Budi Arie sendiri didominasi oleh jenis tanah dan bangunan, dengan total nilai Rp62.746.800.000. Ia memiliki aset tanah bangunan diantaranya di Tangerang Selatan, Jakarta, Kota Bekasi, dan Kota Padang.

Sementara dari harta kendaraan, total yang dimiliki Budi Arie sebesar Rp869.000.000. Dalam laporan LHKPN, Budi Arie tercatat tidak memiliki utang.

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan bakal melantik Ketua Umum relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) menggantikan Johnny G Plate yang ditetapkan sebagai tersangka kasus proyek BTS 4G.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
LHKPN Budi Arie Setiadi
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179049//jokowi-VjqG_large.jpg
Jokowi Pamerkan Ijazah UGM Miliknya ke Budi Arie Cs
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/320/3175545//akhmad_wiyagus-hbOX_large.jpg
Segini Kekayaan Akhmad Wiyagus, Wamendagri yang Baru Dilantik Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/320/3175269//halim-Nwn6_large.jpg
Harta Kekayaan Halim Kalla, Adik Jusuf Kalla yang Jadi Tersangka Korupsi PLTU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/337/3171694//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-NLeD_large.jpg
KPK Usul Kepatuhan LHKPN Jadi Syarat Promosi dan Mutasi Pejabat Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/320/3171283//hasan_nasbi-XR08_large.jpg
Jadi Komisaris Pertamina, Segini Harta Kekayaan Hasan Nasbi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/455/3171046//harta_kekayaan-LWNj_large.jpg
Harta Kekayaan Alimin Ribut Sujono di LHKPN, Pernah Vonis Mati Ferdy Sambo Kini Gagal Jadi Hakim Agung
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement