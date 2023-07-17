Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Akan Dilantik, Djan Farid dan Pahala Mansury Sudah Tiba di Istana Kepresidenan

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |08:25 WIB
Akan Dilantik, Djan Farid dan Pahala Mansury Sudah Tiba di Istana Kepresidenan
A
A
A

JAKARTA - Dua pejabat yang dikabarkan akan menjabat dalam pelaksanaan reshuffle di Istana Kepresidenan Jakarta yakni Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Djan Farid dan Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Nugraha Mansury pada Senin (17/7/2023).

Pahala diketahui sebelumnya merupakan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sudah menjabat sejak 2020. Ia lahir di Bogor 8 April 1971.

Sebelumnya ia juga pernah menjadi Dirut Bank Tabungan Negara (BTN) pada 2019-2020, Direktur Keuangan PT Pertamina serta Dirut PT Garuda Indonesia pada 2017-2018.

Sedangkan Djan Farid pernah menjabat Menteri Perumahan Rakyat periode 2011-2014. Ia merupakan politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan memiliki basis dukungan dari Nadhlatul Ulama (NU).

Sebagaimana diketahui, Presiden RI Joko diketahui akan melantik Menkominfo dan sejumlah Wakil Menteri dan Wantimpres pada Senin pagi.

Nama yang beredar dilantik pada pagi ini yakni Menkominfo Budi Arie, Wamekominfo Nezar Patria, Wamendes Paiman Raharjo, Wamenlu Pahala Mansury, WamenBUMN Rosan Roeslani, Wantimpres Djan Farid, dan sejumlah nama lainnya yang akan diketahui pasca pelaksanaan pelantikan.

Sejumlah awak media di Istana Kepresidenan tampak sudah berada di dalam kawasan Istana. Sedangkan sejumlah pejabat mulai tampak lalu lalang dari siaran langsung yang diunggah akun YouTube Sekretariat Presiden.

(Khafid Mardiyansyah)

      
