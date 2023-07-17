Bakal Dilantik Jadi Menkominfo, Budi Arie Ngaku Sudah Dikabari sejak Minggu Lalu

JAKARTA - Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Budi Arie Setiadi bakal dilantik menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada pagi hari ini Senin (17/7/2023).

Saat tiba di Istana, Budi mengaku dikabari oleh Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada Minggu lalu.

"(Dikabari) Pak Setneg Minggu lalu," kata Budi di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/7/2023).

Budi sendiri mengaku siap untuk ditempatkan sebagai Menkominfo. Dirinya mengaku siap ditempatkan di manapun.

"Ya selalu siap dong kita kan harus siap ditugaskan di manapun," kata Budi.

Diketahui, Presiden Joko Widodo Jokowi dikabarkan bakal melantik Ketua Umum relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) menggantikan Johnny G Plate yang ditetapkan sebagai tersangka kasus proyek BTS 4G.

Selain Menkominfo, Jokowi bakal melantik Nezar Patria sebagai Wamenkominfo, Pahala Mansury sebagai Wakil Menteri Luar Negeri, Rosan Roeslani sebagai Wamen BUMN, Paiman Raharjo sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Djan Farid sebagai Wantimpres.

(Arief Setyadi )