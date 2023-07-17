Reshuffle Kabinet, Saiful Rahmat Dasuki Bakal Dilantik Jadi Wamenag

JAKARTA - Ketua DPW PPP DKI Jakarta Saiful Rahmat Dasuki akan dilantik menjadi Wakil Menteri Agama (Wamenag) RI pada hari ini.

"Keluarga Besar PWNU DKI Jakarta mendukung penuh atas dilantiknya Saiful Rahmat Dasuki sebagai Wakil Menteri Agama RI," kata Wakil Ketua PWNU DKI Jakarta, Husny Mubarok Amir dalam keterangannya, Senin (17/7/2023).

Dia mengatakan, Menteri Agama (Menag) RI, Yaqut Cholil Qoumas membutuhkan sosok pendamping yang paham dengan kondisi di lapangan. Terlebih terkait Pendidikan Madrasah dan Pesantren, Polemik Keyakinan Beragama, hingga urusan Haji yang tiap tahunnya Kemenag kata Husni semakin berbenah dalam melakukan pelayanan.

"Alasannya, Menteri Agama butuh pendamping yang smart, energik dan paham kondisi dilapangan terkait problem atau kendala beberapa persoalan strategis yang dialami kementerian agama," kata dia.

Lebih lanjut dia mengatakan, Saiful Dasuki merupakan sosok yang mampu mengimbangi Gus Yaqut dalam menyelesaikan berbagai persoalan, terbukti, dengan kinerjanya selama ini.

"Saiful representasi anak muda yang matang dalam berorganisasi dan memiliki kemampuan dalam memimpin. Ini dibutuhkan Gus Yaqut terkait reformasi birokrasi di kementerian agama," tutur dia.