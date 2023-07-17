Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Nezar Patria, Calon Wamenkominfo Punya Kekayaan Hampir Rp11 Miliar

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |09:00 WIB
Nezar Patria, Calon Wamenkominfo Punya Kekayaan Hampir Rp11 Miliar
Nezar Patria (Foto: Dok BUMN)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan menunjuk Nezar Patria menjadi Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) di Istana Kepresidenan, Jakarta pada hari ini, Senin (17/7/2023). Nezar diketahui memiliki kekayaan sebesar Rp10.870.774.981 atau Rp10,8 miliar.

Hal itu berdasarkan catatan laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara (LHKPN). Nezar Patria tercatat melaporkan kekayaan terakhirnya pada Desember 2022 silam dengan jumlah Rp10 miliar.

Sebanyak Rp4,1 miliar hartanya terdiri dari tanah dan bangunan. Total Nezar melaporkan lima tanah dan bangunan yang berada di kawasan Kota Sleman, Kota Aceh Besar dan Kota Bireun.

Harta kekayaan untuk kendaraan berjumlah Rp250 juta dengan kendaraan tercatat yaitu Mobil Toyota Venturer. Nezar tercatat tidak memiliki harta benda bergerak lainnya.

Sementara harta kekayaan surat berharga yang dimiliki Nezar berjumlah Rp2,9 miliar dan kas atau setara kas sejumlah Rp3,4 miliar. Nezar tercatat tidak memiliki utang.

Sebelumnya, Nezar Patria dikabarkan ditunjuk Presiden Jokowi menjadi Wamenkominfo. Nezar dijadwalkan dilantik di Istana Negara Senin 17 Juli 2023 pagi bersamaan dengan pelantikan Menkominfo yang baru dan beberapa wamen lainnya.

