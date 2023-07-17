Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Suasana Ruangan Istana Kepresidenan saat Pelantikan Menkominfo dan Wamen Baru

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |09:08 WIB
Suasana Ruangan Istana Kepresidenan saat Pelantikan Menkominfo dan Wamen Baru
Pelantikan menteri dan wamen di Istana Kepresidenan (Foto: Carlos Roy Fajarta)
A
A
A

JAKARTA - Ruangan pelantikan di Istana Kepresidenan Jakarta sudah dipenuhi oleh sejumlah pejabat Menteri, Wakil Menteri dan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang akan mengikuti pelaksanaan pelantikan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (17/7/2023).

Para pejabat menteri dari Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 tampak sudah hadir di Istana Kepresidenan seperti Menko Polhukam Mahfud MD, Menkomarves Luhut Panjaitan, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri BUMN Erick Thohir. Adapula terlihat Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman.

Sejumlah Menteri dan Wakil Menteri yang akan dilantik berjumlah enam orang sudah berdiri berjejer di dalam ruangan Istana Kepresidenan.

Tampak pemuka agama sudah berdiri di bagian samping sisi ruangan. Sedangkan sejumlah istri dari pejabat yang dilantik juga berdiri sejajar dengan para pemuka agama yang akan membantu proses sumpah dalam pelantikan oleh Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi diketahui sudah tiba di dalam ruangan Istana Kepresidenan pada Pukul 08.56 WIB.

Staf Khusus V Menteri BUMN Nezar Patria akan tiba di Istana Kepresidenan Jakarta secara bersama-sama pada Senin 17 Juli 2023 pagi menghadiri pelantikan menteri, wakil menteri dan anggota Wantimpres.

Nezar diketahui sebelumnya merupakan Direktur Kelembagaan Pos Indonesia sejak 2020 silam dan memiliki latar belakang jurnalistik sebagai Pemred The Jakarta Post pada 2015-2020.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065832/jokowi-PSaz_large.jpg
Jokowi Bakal Reshuffle Kabinet Lagi di Ujung Masa Jabatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/337/3061601/sertijab_menteri_sosial_gus_ipul-STPQ_large.jpg
Sertijab Mensos, Muhadjir Effendy Serahkan Memo Jabatan ke Gus Ipul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/337/3061490/kabinet_jokowi-Psly_large.jpg
Dilantik Jadi Mensos, Gus Ipul Ngaku Belum Sowan ke Tri Rismaharini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/337/3061487/mensos-Q5BE_large.jpg
Susunan Menteri Kabinet Indonesia Maju Terbaru setelah Jokowi Reshuffle Kabinet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/09/337/3060492/presiden_joko_widodo-A3G8_large.jpg
Soal Jokowi Reshuffle Kabinet di IKN, Hasan Nasbi: Sepenuhnya Hak Prerogatif Presiden 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/19/337/3051449/yasonna_laoly-YwPW_large.jpg
Kena Reshuffle, Yasonna Titip Ini ke Menkumham Supratman Andi Agtas 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement