Suasana Ruangan Istana Kepresidenan saat Pelantikan Menkominfo dan Wamen Baru

JAKARTA - Ruangan pelantikan di Istana Kepresidenan Jakarta sudah dipenuhi oleh sejumlah pejabat Menteri, Wakil Menteri dan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang akan mengikuti pelaksanaan pelantikan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (17/7/2023).

Para pejabat menteri dari Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 tampak sudah hadir di Istana Kepresidenan seperti Menko Polhukam Mahfud MD, Menkomarves Luhut Panjaitan, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri BUMN Erick Thohir. Adapula terlihat Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman.

Sejumlah Menteri dan Wakil Menteri yang akan dilantik berjumlah enam orang sudah berdiri berjejer di dalam ruangan Istana Kepresidenan.

Tampak pemuka agama sudah berdiri di bagian samping sisi ruangan. Sedangkan sejumlah istri dari pejabat yang dilantik juga berdiri sejajar dengan para pemuka agama yang akan membantu proses sumpah dalam pelantikan oleh Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi diketahui sudah tiba di dalam ruangan Istana Kepresidenan pada Pukul 08.56 WIB.

Staf Khusus V Menteri BUMN Nezar Patria akan tiba di Istana Kepresidenan Jakarta secara bersama-sama pada Senin 17 Juli 2023 pagi menghadiri pelantikan menteri, wakil menteri dan anggota Wantimpres.

Nezar diketahui sebelumnya merupakan Direktur Kelembagaan Pos Indonesia sejak 2020 silam dan memiliki latar belakang jurnalistik sebagai Pemred The Jakarta Post pada 2015-2020.