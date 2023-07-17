Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Presiden Jokowi Resmi Lantik Budi Arie Jadi Menkominfo

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |09:10 WIB
Presiden Jokowi Resmi Lantik Budi Arie Jadi Menkominfo
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Ketua Umum relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) pada hari ini Senin (17/7) di Istana Negara.

Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 62P Tahun 2023 tentang Pengangkatan Menteri Komunikasi dan Informatika Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.

“Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan undang-undang dengan selurus-lurusnya. Demi Dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjujung etika jabatan berkerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” demikian kutipan pengambilan sumpah yang dibacakan Jokowi yang diikuti Budi.

Diketahui, Presiden Jokowi melantik Ketua Umum relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi sebagai Menkominfo menggantikan Johnny G Plate yang ditetapkan sebagai tersangka kasus proyek BTS 4G.

(Khafid Mardiyansyah)

      
