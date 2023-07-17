Djan Faridz dan Gandi Sulistiyanto Resmi Dilantik Jadi Wantimpres

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Djan Faridz dan Gandi Sulistiyanto Suherman sebagai Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada hari ini, Senin (17/7/2023) di Istana Negara.

Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 63P Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden.

“Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan undang-undang dengan selurus-lurusnya demi Dharma bakti saya kepada bangsa dan negara," demikian kutipan pengambilan sumpah yang dibacakan Jokowi yang diikuti Djan Faridz dan Gandi.

"Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjujung etika jabatan berkerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” imbuhnya.

