HOME NEWS NASIONAL

Hary Tanoe Tegaskan Perindo Wadah Perjuangan Inklusif bagi Masyarakat

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |09:29 WIB
Hary Tanoe Tegaskan Perindo Wadah Perjuangan Inklusif bagi Masyarakat
Ketum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (Foto: MPI)
JAKARTA – Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesodibjo mengatakan, seluruh kader Partai Perindo harus melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan perolehan suara saat Pemilu 2024. 

Hal itu diungkapkan Hary Tanoe saat memberikan pengarahan pada Rapat Koordinasi DPP, Bappilu dan DPW se-Indonesia, Minggu 16 Juli 2023.

Partai Perindo, kata Hary Tanoe merupakan wadah perjuangan inklusif bagi warga Indonesia.

 “Saya memberikan arahan di Rapat Koordinasi DPP, Bappilu dan DPW se-Indonesia,” ujar Hary Tanoe seraya membagikan foto dan video acara pada laman Instagram miliknya, Senin (17/7/2023).

Dijelaskan Hary Tanoe, berbagai upaya yang harus dilakukan seluruh kader Partai Perindo yakni dengan memahami strategi yang harus dilakukan untuk mendulang suara. 

“Upaya yang pertama, memahami strategi bagaimana cara kita memaksimalkan perolehan suara itu menyangkut pembagian tugas: Apa yang perlu kita lengkapi, apa yang kita masih kurang,” kata Hary Tanoe.

