Profil Gandi Sulistiyanto dari Dubes Jadi Wantimpres

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik sejumlah anggota baru Kabinet Indonesia Maju sisa periode 2019 – 2023, di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/7/2023). Salah satunya Gandi Sulistiyanto yang dilantik menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Sebelumnya, Gandi Sulistiyanto menjabat sebagai Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh (LBBP) Republik Indonesia untuk Republik Korea yang berkedudukan di Seoul, Korea Selatan (Korsel) sejak 17 November 2021 lalu.

Pria kelahiran Pekalongan, Jawa Tengah pada 13 Februari 1960 ini telah menamatkan SMA Masehi Pekalongan. Dia kemudian melanjutkan studi ke Diploma (D3) Perkapalan yang saat itu bernama PAT (Pendidikan Ahli Teknologi) Universitas Diponegoro di tahun 1978.

Gandi Sulistiyanto merupakan pebisnis telah menghabiskan satu dekade awal kariernya untuk perusahaan otomotif Astra International. Kemudian, dia bergabung ke Sinar Mas pada tahun 1992 sebagai CEO PT Asuransi Jiwa Eka Life (kini dikenal sebagai Sinar Mas MSIG Life).

Selain itu, dia sempat mengecap pendidikan dengan mengikuti Top Management Program di Asia Institute of Management, Manila, Filipina pada 1999 dan pada 2011 menimba ilmu di Harvard Business School mengambil jurusan Advanced Management Program (AMP).