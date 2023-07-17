Pahala Mansury dari Wamen BUMN ke Wamenlu, Ini Profil dan Harta Kekayaannya

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik anggota baru Kabinet Indonesia Maju, di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/7/2023). Salah satunya, Pahala Mansury yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri BUMN kini menjadi Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu).

Diketahui, Pahala Mansury dilantik sebagai Wakil Menteri BUMN I pada tanggal 23 Desember 2020 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76/M Tahun 2020. Saat itu, Pahala menggantikan Budi Gunadi Sadikin yang ditunjuk pemerintah menjadi Menteri Kesehatan (Menkes).

Sebelum menjadi Wamen BUMN, Pahala Mansury pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara pada tahun 2019 hingga 2020 dan juga sebagai Direktur keuangan PT Pertamina serta Direktur Utama PT Garuda Indonesia tahun 2017 sampai dengan 2018.

Pria kelahiran Bogor, 8 April 1971 ini menamatkan pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Pahala melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi dan meraih gelar MBA di New York University (NYU) Stern School of Business.

Pahala juga memiliki sederet pengalaman profesional termasuk berbagai posisi penting di BUMN. Dia pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero) di tahun 2018 - 2019, Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk di tahun 2017 - 2018, Direktur Treasury dan Market PT Bank Mandiri (Persero) Tbk di tahun 2015 - 2017, serta pengalaman profesional di berbagai konsultan internasional.