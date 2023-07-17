Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pahala Mansury dari Wamen BUMN ke Wamenlu, Ini Profil dan Harta Kekayaannya

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |09:45 WIB
Pahala Mansury dari Wamen BUMN ke Wamenlu, Ini Profil dan Harta Kekayaannya
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik anggota baru Kabinet Indonesia Maju, di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/7/2023). Salah satunya, Pahala Mansury yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri BUMN kini menjadi Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu).

Diketahui, Pahala Mansury dilantik sebagai Wakil Menteri BUMN I pada tanggal 23 Desember 2020 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76/M Tahun 2020. Saat itu, Pahala menggantikan Budi Gunadi Sadikin yang ditunjuk pemerintah menjadi Menteri Kesehatan (Menkes).

Sebelum menjadi Wamen BUMN, Pahala Mansury pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara pada tahun 2019 hingga 2020 dan juga sebagai Direktur keuangan PT Pertamina serta Direktur Utama PT Garuda Indonesia tahun 2017 sampai dengan 2018.

Pria kelahiran Bogor, 8 April 1971 ini menamatkan pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Pahala melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi dan meraih gelar MBA di New York University (NYU) Stern School of Business.

Pahala juga memiliki sederet pengalaman profesional termasuk berbagai posisi penting di BUMN. Dia pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero) di tahun 2018 - 2019, Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk di tahun 2017 - 2018, Direktur Treasury dan Market PT Bank Mandiri (Persero) Tbk di tahun 2015 - 2017, serta pengalaman profesional di berbagai konsultan internasional.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement