Profil Saiful Rahmat Dasuki, Politikus Muda PPP yang Dilantik Jokowi Jadi Wamenag

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melantik sejumlah Menteri, Wakil Menteri, dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada Senin, (17/7/2023). Salah satu nama yang akan dilantik adalah Saiful Rahmat Dasuki yang diangkat menjadi Wakil Menteri Agama (Wamenag) RI.

Saiful Rahmat Dasuki yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPW PPP DKI Jakarta sebelumnya juga pernah berperan sebagai Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Gerakan Pemuda (GP) DKI Jakarta periode 2012-2016 dan 2020-2022.

Sebelum terjun ke dunia politik, pria kelahiran Jakarta, 7 Desember 1971 itu diketahui pernah bekerja sebagai karyawan swasta.

Pelantikan Saiful Rahmat Dasuki sebagai Wamenag RI disambut baik Wakil Ketua PWNU DKI Jakarta, Husny Mubarok Amir.

"Keluarga Besar PWNU DKI Jakarta mendukung penuh atas dilantiknya Saiful Rahmat Dasuki sebagai Wakil Menteri Agama RI," kata Husny dalam keterangan persnya, Senin.