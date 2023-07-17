Profil Djan Faridz, Tukang Las Ketok yang Jadi Wantimpres

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Djan Faridz sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), pada Senin (17/7/2023).

Djan Faridz merupakan politikus yang bukan pertama kali masuk dalam pemerintahan. Djan Faridz juga pernah menjabat Menteri Perumahan Rakyat menggantikan koleganya di PPP Suharso Monoarfa pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ia juga tercatat pernah menjabat Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kehidupan Djan Faridz penuh perjuangan, di mana dirinya pernah membuka bengkel las ketok.

Kemudian beranjak menjadi pedagang alat-alat bangunan, lalu menjadi pemborong perumahan untuk pegawai negeri sipil dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Nama Djan Faridz mulai berkibar setelah “menyulap” Pasar Tanah Abang yang dulu kumuh menjadi pasar pusat grosir terbesar di Asia Tenggara. Hingga kemudian dirinya mulai masuk ke politik pada 2009 lalu setelah terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).