Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Profil Djan Faridz, Tukang Las Ketok yang Jadi Wantimpres

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |10:06 WIB
Profil Djan Faridz, Tukang Las Ketok yang Jadi Wantimpres
Djan Faridz (Foto: Tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Djan Faridz sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), pada Senin (17/7/2023).

Djan Faridz merupakan politikus yang bukan pertama kali masuk dalam pemerintahan. Djan Faridz juga pernah menjabat Menteri Perumahan Rakyat menggantikan koleganya di PPP Suharso Monoarfa pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ia juga tercatat pernah menjabat Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kehidupan Djan Faridz penuh perjuangan, di mana dirinya pernah membuka bengkel las ketok.

Kemudian beranjak menjadi pedagang alat-alat bangunan, lalu menjadi pemborong perumahan untuk pegawai negeri sipil dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Nama Djan Faridz mulai berkibar setelah “menyulap” Pasar Tanah Abang yang dulu kumuh menjadi pasar pusat grosir terbesar di Asia Tenggara. Hingga kemudian dirinya mulai masuk ke politik pada 2009 lalu setelah terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065832/jokowi-PSaz_large.jpg
Jokowi Bakal Reshuffle Kabinet Lagi di Ujung Masa Jabatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/337/3061601/sertijab_menteri_sosial_gus_ipul-STPQ_large.jpg
Sertijab Mensos, Muhadjir Effendy Serahkan Memo Jabatan ke Gus Ipul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/337/3061490/kabinet_jokowi-Psly_large.jpg
Dilantik Jadi Mensos, Gus Ipul Ngaku Belum Sowan ke Tri Rismaharini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/337/3061487/mensos-Q5BE_large.jpg
Susunan Menteri Kabinet Indonesia Maju Terbaru setelah Jokowi Reshuffle Kabinet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/09/337/3060492/presiden_joko_widodo-A3G8_large.jpg
Soal Jokowi Reshuffle Kabinet di IKN, Hasan Nasbi: Sepenuhnya Hak Prerogatif Presiden 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/19/337/3051449/yasonna_laoly-YwPW_large.jpg
Kena Reshuffle, Yasonna Titip Ini ke Menkumham Supratman Andi Agtas 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement